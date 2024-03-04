Как военному пройти после ранения МСЭК и для чего это нужно: инструкция 2024

Журналисты dnepr.info узнали, как получить справку МСЭК.
Пройти МСЭК военный может только после получения направления. Его выдает семейный врач или другой профильный специалист, если защитник находится на стационарном лечение. Если была травма – необходимо обратиться к травматологу, если ранение – к хирургу.
Если военный не лечится в стационаре, но находится в военной части – он должен обратиться с рапортом о прохождении МСЭК к своему командиру.
Если защитник находится в отпуске – необходимо обратиться в ТЦК – тут также могут выдать направление на прохождение МСЭК. Уволенные с военной службы должны обратиться к своему семейному врачу После – необходимо будет пройти разных профильных специалистов и только потом он может получить направление на МСЭК.
Отметим, что контузия также является основанием для прохождения МСЭК.
Пройти комиссию можно по месту жительства или лечения. Его врач указывает в направлении. Если военный не может прийти в больницу для прохождения комиссии – врачи могут принять решение об установлении инвалидность на основании ВКК, без визита к пациенту.
Во время действия военного положения и еще полгода после его отмены специалисты МСЭК обязаны проводить экспертизу независимо от места регистрации, проживания или местонахождения военнослужащего. Но лишь при условии, если у него есть направление от ВКК (военно-врачебной комиссии). Таким образом где бы не находился военный он может пройти медкомиссию при наличии направления от ВКК.
Медико-социальная экспертиза проводится для установления группы инвалидности, потери процента трудоспособности, для разработки индивидуальной программы реабилитации или потребности в протезировании. Также справка МСЭК нужна для начисления единовременной денежной помощи и оформления социальных льгот.
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