Як у Дніпрі отримати допомогу на поховання у 2024 році: куди звертатися і які документи потрібні

Журналісти dnepr.info дізналися, яку суму буде виплачено у 2024 році і які документи потрібні для оформлення виплат.
Отримати допомогу на похованні в Україні під час воєнного стану можуть ті, хто організував похорон. При цьому не важливо, де територіально було прописано померлого і організатора його похорону, і де власне відбулася сама церемонія.
Для отримання допомоги на похорон від ПФУ організатору похорону необхідно пред’явити паспорт громадянина України, свідоцтво про смерть та написати заяву на отримання допомоги. Для отримання виплат необхідно звернутись до сервісного центру Пенсійного фонду України. Сума виплат
Якщо помер пенсіонер – організатору похорону буде виплачено його двомісячну пенсію.
Якщо померлий не досяг пенсійного віку і при цьому не працював і не був зареєстрований у центрі зайнятості, то розмір виплат на поховання еквівалентний прожитковому мінімуму.
Якщо померла працююча людина, вона була оформлена на роботі і сплачувала єдиний соціальний внесок, то тим, хто її поховав, надається допомога – 4,1 тис грн. Розмір її не змінюється з початку воєнного стану.
Кошти буде перераховано на банківський рахунок організатора похорону.
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