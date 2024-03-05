Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Як у Дніпрі отримати допомогу на поховання у 2024 році: куди звертатися і які документи потрібні

Як у Дніпрі отримати допомогу на поховання у 2024 році: куди звертатися і які документи потрібні

Сьогодні 17:24
просмотров

 Допомога на поховання виплачує Пенсійний фонд України. Залежно від того, хто помер: пенсіонер, працюючий або безробітний суми виплати можуть різнитися.

Новости Днепра про Як у Дніпрі отримати допомогу на поховання у 2024 році: куди звертатися і які документи потрібні

Журналісти dnepr.info дізналися, яку суму буде виплачено у 2024 році і які документи потрібні для оформлення виплат.

Хто може отримати виплати

Отримати допомогу на похованні в Україні під час воєнного стану можуть ті, хто організував похорон. При цьому не важливо, де територіально було прописано померлого і організатора його похорону, і де власне відбулася сама церемонія.

Які документи необхідні

Для отримання допомоги на похорон від ПФУ організатору похорону необхідно пред’явити паспорт громадянина України, свідоцтво про смерть та написати заяву на отримання допомоги. Для отримання виплат необхідно звернутись до сервісного центру Пенсійного фонду України. Сума виплат

Якщо помер пенсіонер – організатору похорону буде виплачено його двомісячну пенсію.

Якщо померлий не досяг пенсійного віку і при цьому не працював і не був зареєстрований у центрі зайнятості, то розмір виплат на поховання еквівалентний прожитковому мінімуму.

Якщо померла працююча людина, вона була оформлена на роботі і сплачувала єдиний соціальний внесок, то тим, хто її поховав, надається допомога – 4,1 тис грн. Розмір її не змінюється з початку воєнного стану.

Кошти буде перераховано на банківський рахунок організатора похорону.

Читайте також:

Новости Днепра про Як у Дніпрі отримати допомогу на поховання у 2024 році: куди звертатися і які документи потрібніУкраїнська Новости Днепра про Як у Дніпрі отримати допомогу на поховання у 2024 році: куди звертатися і які документи потрібніРусский

Автор:


# # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Дантес та відомий урбаніст сіли на колісні крісла, аби протестувати безбар’єрність вулиць Дніпра (ВІДЕО)
Новини Дніпра
Сьогодні 17:09
Дантес та відомий урбаніст сіли на колісні крісла, аби протестувати безбар’єрність вулиць Дніпра (ВІДЕО)

У Дніпрі перевіряли безбар'єрність вулиць.

У Дніпровському районі підпільні археологи руйнують давній курган
Новини Дніпра
Сьогодні 15:48
У Дніпровському районі підпільні археологи руйнують давній курган

У Дніпровському районі руйнують давній курган.

Як вступити до коледжу у Дніпрі у 2024 році: які потрібні документи та куди їх нести
Новини Дніпра
Сьогодні 14:39
Як вступити до коледжу у Дніпрі у 2024 році: які потрібні документи та куди їх нести

Цього року частина школярів Дніпра надходитиме до коледжів на підставі…

Водій цистерни з Дніпра наїхав на 15-річну дівчинку на околицях Одеси
Новини Дніпра
Сьогодні 14:36
Водій цистерни з Дніпра наїхав на 15-річну дівчинку на околицях Одеси

Дніпрянин, який перебував за кермом вантажівки, збив на "зебрі" дівчинку-підлітка.

Наверх