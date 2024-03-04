Памятник паровозу из Берлина, древнее поселение и детсад голливудской звезды: интересные факты о ж/м Северный в Днепре

Жилмассив Северный в Днепре один из самых старых, но до сих пор тут существует проблема с транспортом, но зато у местных жителей есть «свой» лес. А еще тут стоит памятник паровозу.

Журналисты dnepr.info собрали интересные факты о жилмассиве Северный.

На появление жилмассива повлияло сначала строительство моста, а потом и прокладка железной дороги от правого к левому берегу и дальше. Первые дома тут стали появляться уже к середине 1920-х годов. Создание поселка планировалось с 1912 года.

Первое название жилмассива – «поселок Северный». Назвали его так в честь месторасположения. Территориально массив – это северная часть города.

Еще раньше тут находилось древнее поселение «Старая Самарь» рядом с которым стояла Новобогородицкая крепость, где жили казаки.

Тут есть необычный памятник под названием «Поезду, дошедшему до Берлина», установили его в 1974 году. Согласно легенде, этот паровоз был свидетелем главных событий во время Второй мировой войны и даже побывал в Берлине и Потсдаме.

До начала 2000-х годов тут был деревянный мост – по нему можно было попасть на Северный со стороны одной из улиц.

Строить многоэтажные дома тут стали только в 1970-х годах. До этого люди жили в 1-3-х этажных зданиях.

В один из детских садов жилмассива Северный в 1970-х годах ходила голливудская актриса Мила Йовович. Тогда ей было около 3-х лет и девочка несколько месяцев жила у бабушки в Самарском районе Днепра.

На жилмассиве есть свой парк-лес. В нем нет детских качелей, вымощенных дорожек, но много сосен и пространства. Местные жители ходят сюда на прогулки и устраивают пикники.

фото: В. Рязанов, группа «История в фотографиях. Екатеринослав- Днепропетровск»

Читайте также:

Українська Русский

Автор: