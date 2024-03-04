Как выглядят и сколько стоят самые дешевые дачи на продажу в Днепре: их готовы менять на авто (ФОТО)

Весной начинается сезон, когда на рынке недвижимости активно начинают продаваться дачи и дачные участки, поскольку, когда теплеет многие задумываются о том, что хотят проводить больше времени на природе, заниматься огородом для того, чтобы отвлечься от грустных мыслей и снять стресс, а некоторые просто хотят выращивать свои овощи и фрукты. Купить в Днепре дачу можно в пределах города, и добраться до нее можно будет просто на маршрутке.

Журналисты dnepr.info узнали, во сколько обойдутся самые дешевые дачи на продажу в Днепре и как они выглядят и собрали подборку самых недорогих.

Самая дешевая дача в нашей подборке нашлась на жилмассиве Игрень. За 12 соток земли хозяева участка хотят выручить 80 тыс грн. На территории есть 3-х комнатный дом, общей площадью 52 кв м, подвал, возле участка – колодец с водой. Отопление печное. Удобства во дворе. В дом проведено электричество.

За 95,2 тыс грн в Днепре можно купить дачу в черте города со стороны проспекта Богдана Хмельницкого. Участок – 5 соток. Во дворе есть дом, но он был построен около 50 лет назад, поэтому его состояние требует ремонта. Само здание небольшое – всего 16 кв м. В дом проведена вода и свет. Как отмечает автор объявления, дача находится недалеко от тупика маршруток в конце 12 квартала.

Купить дачу в районе Мирного в Днепре обойдется в 125,9 тыс грн. Участок – 6 соток, по улице проведены свет и вода. Во дворе есть небольшие строения – сарай на 6 кв м. Как отмечает автор объявления, участок ровный, под строительство. Недалеко от садового товарищества находится тупик маршруток. Возможен торг.

133,3 тыс грн обойдется дача в Диевке. На участке в 4,5 соток находится 2-х этажный дом. Общая площадь строения 30 кв м. В нем две комнаты, состояние: «после строителей». В садовом товариществе, где находится дача, круглый год есть подача воды и электроэнергии.

Аналогично по стоимости обойдется покупка дачи в садовом товариществе в Сухачевке. Площадь участка – 6 соток, есть дом на 2 комнаты и на 40 кв м. Из коммуникаций – проведена электрика, санузел во дворе. Во дворе растет виноград, есть яблочные деревья. С участка можно любоваться на реку Днепр.

152,4 тыс грн обойдется дача в Таромском. Участок – 10 соток. Есть дом на две комнаты и общей площадью 30 кв м. В дом проведено электричество, есть плита, телевизор, отопление – печное, есть подвал и веранда. Во дворе есть колодец, хозпостройки.

Купить дачу под Приднепровском обойдется в 171,4 тыс грн. Участок 6 соток, во дворе есть летний душ, туалет, вагончик с навесом. На участке растет сад, есть виноградники. Дачу готовы обменять на грузовое или легковое авто.

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