В Днепре мужчина систематически воровал камеры видеонаблюдения в подъезде

В Днепре задержан серийный похититель камер видеонаблюдения.

На днях жители жилмассива Тополь-2 обратились к стражам порядка с жалобой на неизвестного, который ночью украл камеру видеонаблюдения, установленную в их подъезде. Полицейские вскоре разыскали вора. Им оказался 38-летний житель соседней области.

Оказалось, что мужчина в комендантский час украл камеры видеонаблюдения из подъездов одного из домов, 25 апреля, и уже успел ее продать.

Однако выяснилось, что 21 апреля подозреваемый уже украл две камеры на подъезде, но ему показалось мало и решил вернуться на место преступления.

Угнанное имущество фигурант уже успел продать. Мужчине объявили о подозрении в краже. Максимальное наказание за преступление – до 8 лет лишения свободы.

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