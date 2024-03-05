Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • История Южного бульвара в Днепре: река под домами и самый длинный искусственный ручей в Украине (ФОТО)

История Южного бульвара в Днепре: река под домами и самый длинный искусственный ручей в Украине (ФОТО)

Сегодня 12:31
просмотров

Нынешний Южный бульвар является продолжением Кельнского бульвара и одновременно частью Исполкомовской улицы. Он был открыт в 2020 году.

Новости Днепра про История Южного бульвара в Днепре: река под домами и самый длинный искусственный ручей в Украине (ФОТО)

Журналисты dnepr.info решили вспомнить историю местности, где находится бульвар.

Новости Днепра про История Южного бульвара в Днепре: река под домами и самый длинный искусственный ручей в Украине (ФОТО)

В конце XIX века в город стал стремительно развиваться и расширяться. Городские чиновники обратили внимание на то, что возле склона Жандармской балки можно обустроить несколько улиц, однако мешает протекающая в этом районе река Жабокряч. Она текла из Жандармской балки. Ее решили спрятать в коллектор, как когда-то Половицу, и на месте реки разрешить строительство зданий. Местность прилегала к центру города и городские чиновники посчитали, что земля тут будет пользоваться спросом.

Новости Днепра про История Южного бульвара в Днепре: река под домами и самый длинный искусственный ручей в Украине (ФОТО)

К началу прошлого века городом был разработан проект каменного коллектора в районе нынешней улицы Южной. Работы были закончены быстро – коллектор построили за год. Поверх него продолжили новую улицу. Правая сторона улицы была не застроенной, в отличии от левой стороны. Улица получила название Грековская, в честь тогдашнего городского головы.

Новости Днепра про История Южного бульвара в Днепре: река под домами и самый длинный искусственный ручей в Украине (ФОТО)

Улица не пользовалась популярностью, так как большие здания на ней построить было проблематично – из-за коллектора и протекающей реки. Но несколько доходных домов все же было возведено.

Новости Днепра про История Южного бульвара в Днепре: река под домами и самый длинный искусственный ручей в Украине (ФОТО)

В 1920-х годах все  они превратили в коммунальные. В начале 2000-х улица больше напоминала стоянку для автомобилей. В 2020 годах улицу решили реконструировать. Теперь она – одна из визитных карточек Днепра. Тут находится 7-ми метровая статуя Атланта и протекает ручей. Они символизирует подземную реку Жабокряч, которая протекала там, где сегодня находится бульвар и была более 100 лет назад спрятана в коллектор.

Новости Днепра про История Южного бульвара в Днепре: река под домами и самый длинный искусственный ручей в Украине (ФОТО)

Сам ручей является самым длинным искусственным ручьем в Украине.

Новости Днепра про История Южного бульвара в Днепре: река под домами и самый длинный искусственный ручей в Украине (ФОТО)

Читайте также:

Новости Днепра про История Южного бульвара в Днепре: река под домами и самый длинный искусственный ручей в Украине (ФОТО)Українська Новости Днепра про История Южного бульвара в Днепре: река под домами и самый длинный искусственный ручей в Украине (ФОТО)Русский

Автор:


# # # # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре спасают котика-беженца Тома из Бахмута, который болеет опасной кошачьей чумой
Новости Днепра
Сегодня 11:41
В Днепре спасают котика-беженца Тома из Бахмута, который болеет опасной кошачьей чумой

Котика Тома намагаються врятувати ветеринари.

В трех общинах превышен эпидемпорог: какая ситуация с гриппом на Днепропетровщине
Новости Днепра
Сегодня 10:34
В трех общинах превышен эпидемпорог: какая ситуация с гриппом на Днепропетровщине

В Днепропетровской области зафиксировали вспышки заболеваемости гриппом и ОРВИ в…

В Днепре сегодня в некоторых домах не будет электроэнергии: все адреса
Новости Днепра
Сегодня 07:00
В Днепре сегодня в некоторых домах не будет электроэнергии: все адреса

Зарядите телефон!

Разоблачили банду из Днепра, которая сбывала огнестрельное оружие и боеприпасы
Новости Днепра
Вчера 21:23
Разоблачили банду из Днепра, которая сбывала огнестрельное оружие и боеприпасы

Подпольный вооруженный магазин открыли в Днепре.

Последние новости

В Днепре спасают котика-беженца Тома из Бахмута, который болеет опасной кошачьей чумой
В Днепре спасают котика-беженца Тома из Бахмута, который болеет опасной кошачьей чумой

Котика Тома намагаються врятувати ветеринари.

Сегодня 11:41
2
просмотров
В Днепре два жилмассива и несколько улиц остались без воды: когда ее вернут
В Днепре два жилмассива и несколько улиц остались без воды: когда ее вернут

Важная информация!

Сегодня 11:08
3
просмотров
ГУР показало уникальные кадры уничтожения корабля «Сергей Котов» (ВИДЕО)
ГУР показало уникальные кадры уничтожения корабля «Сергей Котов» (ВИДЕО)

В ГУР показали, как топили "Сергея Котова".

Сегодня 11:04
2
просмотров
В трех общинах превышен эпидемпорог: какая ситуация с гриппом на Днепропетровщине
В трех общинах превышен эпидемпорог: какая ситуация с гриппом на Днепропетровщине

В Днепропетровской области зафиксировали вспышки заболеваемости гриппом и ОРВИ в трех общинах.

Сегодня 10:34
3
просмотров
В Донецкой области враг беспилотником атаковал спасателей: двое погибли, еще трое — ранены
В Донецкой области враг беспилотником атаковал спасателей: двое погибли, еще трое — ранены

Светлая память!

Сегодня 08:00
4
просмотров
В Днепре сегодня в некоторых домах не будет электроэнергии: все адреса
В Днепре сегодня в некоторых домах не будет электроэнергии: все адреса

Зарядите телефон!

Сегодня 07:00
6
просмотров
Погода на 5 марта: в Днепре облачно, но без осадков
Погода на 5 марта: в Днепре облачно, но без осадков

Хорошего дня, друзья!

Сегодня 06:15
3
просмотров
На Днепропетровщине арендатор напал с ножом на владельца жилья, за которое задолжал деньги
На Днепропетровщине арендатор напал с ножом на владельца жилья, за которое задолжал деньги

В Никопольском районе произошла кровавая драка между собственником жилья и арендатором.

Вчера 22:00
5
просмотров
Разоблачили банду из Днепра, которая сбывала огнестрельное оружие и боеприпасы
Разоблачили банду из Днепра, которая сбывала огнестрельное оружие и боеприпасы

Подпольный вооруженный магазин открыли в Днепре.

Вчера 21:23
5
просмотров
В укрытиях Кривого Рога устраивают круглосуточные пьяные посиделки
В укрытиях Кривого Рога устраивают круглосуточные пьяные посиделки

В Кривом Роге мобильные укрытия завалены мусором, остающимся после пьяных посиделок.

Вчера 20:50
4
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх