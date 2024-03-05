История Южного бульвара в Днепре: река под домами и самый длинный искусственный ручей в Украине (ФОТО)

Нынешний Южный бульвар является продолжением Кельнского бульвара и одновременно частью Исполкомовской улицы. Он был открыт в 2020 году.

Журналисты dnepr.info решили вспомнить историю местности, где находится бульвар.

В конце XIX века в город стал стремительно развиваться и расширяться. Городские чиновники обратили внимание на то, что возле склона Жандармской балки можно обустроить несколько улиц, однако мешает протекающая в этом районе река Жабокряч. Она текла из Жандармской балки. Ее решили спрятать в коллектор, как когда-то Половицу, и на месте реки разрешить строительство зданий. Местность прилегала к центру города и городские чиновники посчитали, что земля тут будет пользоваться спросом.

К началу прошлого века городом был разработан проект каменного коллектора в районе нынешней улицы Южной. Работы были закончены быстро – коллектор построили за год. Поверх него продолжили новую улицу. Правая сторона улицы была не застроенной, в отличии от левой стороны. Улица получила название Грековская, в честь тогдашнего городского головы.

Улица не пользовалась популярностью, так как большие здания на ней построить было проблематично – из-за коллектора и протекающей реки. Но несколько доходных домов все же было возведено.

В 1920-х годах все они превратили в коммунальные. В начале 2000-х улица больше напоминала стоянку для автомобилей. В 2020 годах улицу решили реконструировать. Теперь она – одна из визитных карточек Днепра. Тут находится 7-ми метровая статуя Атланта и протекает ручей. Они символизирует подземную реку Жабокряч, которая протекала там, где сегодня находится бульвар и была более 100 лет назад спрятана в коллектор.

Сам ручей является самым длинным искусственным ручьем в Украине.

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