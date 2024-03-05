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  • Історія Південного бульвару у Дніпрі: річка під будинками та найдовший штучний струмок в Україні (ФОТО)

Історія Південного бульвару у Дніпрі: річка під будинками та найдовший штучний струмок в Україні (ФОТО)

Сьогодні 12:31
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Нинішній Південний бульвар є продовженням Кельнського бульвару та водночас є частиною Виконкомівської вулиці. Він був відкритий у 2020 році.

Новости Днепра про Історія Південного бульвару у Дніпрі: річка під будинками та найдовший штучний струмок в Україні (ФОТО)

Журналісти dnepr.info вирішили згадати історію місцевості, де знаходиться бульвар.

Новости Днепра про Історія Південного бульвару у Дніпрі: річка під будинками та найдовший штучний струмок в Україні (ФОТО)

Наприкінці XIX ст  місто стало стрімко розвиватися та розширюватися. Міські чиновники звернули увагу на те, що біля схилу Жандармської балки можна облаштувати кілька вулиць, проте заважає річка Жабокряч, що протікає в цьому районі. Вона текла із Жандармської балки.

Її вирішили сховати у колектор, як колись Половицю, та на місці річки дозволити будівлю. Місцевість прилягала до центру міста і на думку чиновників мала користуватись попитом.

Новости Днепра про Історія Південного бульвару у Дніпрі: річка під будинками та найдовший штучний струмок в Україні (ФОТО)

На початку минулого століття містом було розроблено проект кам’яного колектора у районі нинішньої вулиці Південної. Роботи були закінчені швидко – колектор збудували за рік. Понад ним проклали нову вулицю. Права сторона вулиці була не забудована, на відміну від лівого боку. Вулиця отримала назву Греківська, на честь тодішнього міського голови.

Новости Днепра про Історія Південного бульвару у Дніпрі: річка під будинками та найдовший штучний струмок в Україні (ФОТО)

Вулиця не користувалася популярністю, оскільки великі будівлі на ній побудувати було проблематично – через колектор і річку, що протікає. Але кілька прибуткових будинків все ж таки було зведено.

Новости Днепра про Історія Південного бульвару у Дніпрі: річка під будинками та найдовший штучний струмок в Україні (ФОТО)

У 1920-х роках усі вони перетворили на комунальні. На початку 2000-х вулиця більше нагадувала стоянку для автомобілів. 2020 року вулицю вирішили реконструювати. Тепер вона – одна із візитних карток Дніпра. Тут знаходиться 7-метрова статуя Атланта і протікає струмок. Він символізує підземну річку Жабокряч, яка протікала там, де сьогодні знаходиться бульвар і була понад 100 років тому захована у колектор.

Новости Днепра про Історія Південного бульвару у Дніпрі: річка під будинками та найдовший штучний струмок в Україні (ФОТО)

Сам струмок є найдовшим штучним струмком в Україні.

Новости Днепра про Історія Південного бульвару у Дніпрі: річка під будинками та найдовший штучний струмок в Україні (ФОТО)

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Новости Днепра про Історія Південного бульвару у Дніпрі: річка під будинками та найдовший штучний струмок в Україні (ФОТО)Українська Новости Днепра про Історія Південного бульвару у Дніпрі: річка під будинками та найдовший штучний струмок в Україні (ФОТО)Русский

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