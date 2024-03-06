Яку компенсацію при звільненні можна отримати у Дніпрі та в яких випадках її виплатять

Грошову допомогу при звільненні можуть отримати ті співробітники, які були звільнені з місця роботи у зв'язку зі скороченням штату або з інших причин, які не залежать від них. У випадках, коли співробітник звільнився за власним бажанням або згодою сторін, претендувати на вихідну допомогу він не може.

Журналісти dnepr.info дізналися, які виплати може отримати співробітник під час звільнення і що для цього потрібно.

Коли повинні виплачувати допомогу під час звільнення

Співробітнику при звільненні мають виплатити вихідну допомогу якщо трудовий договір було розірвано з ініціативи роботодавця, або працівник відмовився від переведення на роботу в іншу місцевість під час релокації підприємства, скорочення штатів підприємства. Також такі виплати повинні бути якщо людина потрапила під скорочення штату.

Виплати під час звільнення

В останній робочий день звільнений співробітник має отримати зарплату, якщо передбачено – то й вихідну допомогу, компенсацію за невикористану відпустку, а також інші виплати, якщо вони передбачені трудовим договором.

Розмір грошової допомоги становить щонайменше середньомісячний заробіток громадянина. Точна сума залежить від причини звільнення та стажу працівника.

Скільки можна отримати за невикористану відпустку

Якщо до звільнення співробітник не встиг використовувати свою відпустку або її частину то за неї він отримає грошову компенсацію при звільнені. Порахувати суму можна так: зарплата, нарахована працівнику у 2023 році, ділиться на кількість календарних днів у розрахунковому періоді. Таким чином, можна отримати середній заробіток співробітника за день.

Цю суму і необхідно помножити на кількість днів відпустки, що підлягають оплаті. Якщо співробітник не ходив у відпустку кілька років, то за кожен рік сума нараховується відповідно до зарплати на той час.

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