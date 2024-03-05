Как поступить в колледж в Днепре в 2024 году: какие нужны документы и куда их нести

Журналисты dnepr.info узнали, что нужно чтобы поступить в 2024 году в колледж в Днепре.
После 9 класса поступить в колледж можно пройдя творческий конкурс (для тех специальностей, где он предусмотрен), далее последует собеседование (если школьник хочет поступить на бюджет). Для тех, кто собирается поступать на контракт понадобится мотивационное письмо. Учиться можно как очно, так и заочно.
Но стоит помнить, что каждое учебное заведение может изменять свои требования к документам, необходимым для поступления, поэтому самый лучший вариант – проверить какие бумаги нужны для поступления в 2024 году на сайте выбранного учреждения.
Также колледжи самостоятельно устанавливают минимальный конкурсный бал для поступающего.
Подать заявление для зачисления на учебу в колледж в Днепре можно с помощью электронного кабинета. Зарегистрироваться в нем можно будет с 26 июня. Во время регистрации необходимо будет выбрать категорию: это вступление в колледж после 9 или 11 класса и добавить номер телефона.
Также потребуется ввести номера документов, подтверждающих личность абитуриента, регистрационный номер карты налогоплательщика, диплома об окончании базовой средней школы, в ряде случаев – номер военного билета или приписного. Необходимо будет загрузить фото в формате 3х4. Если абитуриент имеет право на поступление по специальным условиям он должен «предъявить» необходимые документы.
С 26 июня начинается регистрация электронных кабинетов для абитуриентов
С 30 июня по 13 июля идет прием заявлений и документов.
До 26 июля должны быть оглашены рейтинговые списки.
До 29 июля абитуриенты должны принести оригиналы документов для зачисления в колледж.
До 31 июля идет зачисление на бюджетную форму обучения.
До 3 августа должны быть зачислены на все желающие учиться на контракте.
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