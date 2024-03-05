Як вступити до коледжу у Дніпрі у 2024 році: які потрібні документи та куди їх нести

Журналісти dnepr.info дізналися, що потрібно, щоб вступити у 2024 році до коледжу у Дніпрі.
Після 9 класу вступити до коледжу можна пройшовши творчий конкурс (для тих спеціальностей, де його передбачено), далі піде співбесіда (якщо школяр хоче вступити на бюджет). Для тих, хто збирається вступати на контракт, знадобиться мотиваційний лист. Навчатися можна як очно, так і заочно.
Але варто пам’ятати, що кожен навчальний заклад може змінювати свої вимоги до документів, необхідних для вступу, тому найкращий варіант – перевірити, які папери потрібні для вступу у 2024 році на сайті обраної установи.
Також коледжі самостійно встановлюють мінімальний конкурсний бал для вступника.
Подати заяву для зарахування на навчання до коледжу у Дніпрі можна за допомогою електронного кабінету. Зареєструватись у ньому можна буде з 26 червня. Під час реєстрації необхідно буде вибрати категорію: це вступ до коледжу після 9 або 11 класу та додати номер телефону.
Також потрібно буде вказати номери документів, що підтверджують особу абітурієнта, реєстраційний номер картки платника податків, диплома про закінчення базової середньої школи, у ряді випадків – номер військового квитка або приписного. Потрібно буде завантажити фото у форматі 3х4. Якщо абітурієнт має право на вступ за спеціальними умовами, він повинен «подати» необхідні документи.
З 26 червня розпочинається реєстрація електронних кабінетів для абітурієнтів
З 30 червня по 13 липня йде прийом заяв та документів.
До 26 липня мають бути оприлюднені рейтингові списки.
До 29 липня абітурієнти мають принести оригінали документів для зарахування до коледжу.
До 31 липня триває зарахування на бюджетну форму навчання.
До 3 серпня мають бути зараховані на всі охочі навчатися на контракті.
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