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  • Як військовому пройти МСЕК після поранення і навіщо це потрібно: інструкція 2024

Як військовому пройти МСЕК після поранення і навіщо це потрібно: інструкція 2024

Сьогодні 17:26
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Довідка медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) дає право військовому, який отримав поранення, на пільги та грошову допомогу. Документ підтверджує встановлення інвалідності чи втрату працездатності.

Новости Днепра про Як військовому пройти МСЕК після поранення і навіщо це потрібно: інструкція 2024

Журналісти dnepr.info дізнались, куди звертатись отримати довідку МСЕК.

Як отримати направлення на МСЕК

Пройти МСЕК військовий може лише після отримання направлення. Його видає сімейний лікар чи інший профільний фахівець, якщо захисник перебуває на стаціонарному лікуванні. Якщо була травма – необхідно звернутися до травматолога, якщо поранення – до хірурга.

Якщо військовий не лікується у стаціонарі, але перебуває у військовій частині – він має звернутись із рапортом про проходження МСЕК до свого командира.

Якщо захисник перебуває у відпустці – необхідно звернутися до ТЦК – там також можуть видати направлення на проходження МСЕК. Звільнені з військової служби повинні звернутися до свого сімейного лікаря Після – необхідно буде пройти різних профільних фахівців і лише потім можна буде отримати направлення на МСЕК.

Зазначимо, що контузія також є основою проходження МСЕК.

Де можна пройти МСЕК військовому

Пройти комісію можна за місцем проживання чи лікування. Його лікар вказує у направлені. Якщо військовий не може прийти до лікарні для проходження комісії – лікарі можуть ухвалити рішення про встановлення інвалідності на підставі ВКК, без візиту до пацієнта.

Під час дії військового стану та ще півроку після його скасування, фахівці МСЕК зобов’язані проводити експертизу незалежно від місця реєстрації, проживання чи місцезнаходження військовослужбовця. Але лише за умови, якщо він має направлення від ВКК (військово-лікарської комісії). Таким чином, де б не знаходився військовий, він може пройти медкомісію за наявності направлення від ВКК.

Навіщо потрібно звертатися до МСЕК

Медико-соціальна експертиза проводиться задля встановлення групи інвалідності, втрати відсотка працездатності, розробки індивідуальної програми реабілітації чи потреби у протезуванні. Також довідка МСЕК потрібна для нарахування одноразової грошової допомоги та оформлення соціальних пільг.

 

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Новости Днепра про Як військовому пройти МСЕК після поранення і навіщо це потрібно: інструкція 2024Українська Новости Днепра про Як військовому пройти МСЕК після поранення і навіщо це потрібно: інструкція 2024Русский

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