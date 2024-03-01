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ТОП-5 будівель Дніпра, що змінилися до невпізнання: бібліотека, де торгують та кінотеатр, де п’ють

Сьогодні 17:49
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Частина старих будівель у Дніпрі поступово руйнується, на їхньому місці з'являються інші споруди. Частина була реконструйована, і це дуже змінило їх зовнішній вигляд.

Новости Днепра про ТОП-5 будівель Дніпра, що змінилися до невпізнання: бібліотека, де торгують та кінотеатр, де п'ють

Журналісти dnepr.info зібрали добірку ТОП-5 будівель Дніпра, які пережили реконструкцію та дуже змінилися – були кардинально перебудовані чи пережили масштабний ремонт.

Кіно-ресторан

Вже неіснуючий кінотеатр «Батьківщина» на центральному проспекті відкрився 1909 року. Перша його будівля була дерев’яною і в 1912 вона згоріла. 1913 року на його місці з’явилася вже кам’яна будівля, а кінотеатр отримав назву «Гігант». В 1922 назва змінилася на «Червоний факел», а його зали використовувалися не тільки для перегляду фільмів, але і для концертів.

Новости Днепра про ТОП-5 будівель Дніпра, що змінилися до невпізнання: бібліотека, де торгують та кінотеатр, де п'ють

У 1931 році його знову перейменували на «Рот Фронт», потім на «Атріум» і лише у 1943 році отримав свою останню назву «Родина». 1963 року будівлю реконструювали, але через 9 років кінотеатр згорів і його знову реконструювали.

Новости Днепра про ТОП-5 будівель Дніпра, що змінилися до невпізнання: бібліотека, де торгують та кінотеатр, де п'ють

У 2014 році його закрили та зробили з приміщення ресторан-броварню.

Торговий дім-бібліотека

Будинок, що знаходиться на перехресті вулиці Мономаха та проспекту Яворницького, був побудований в 1905 році місцевим купцем Шишманом. Це був прибутковий будинок, на першому поверсі якого розташовувався ресторан. У підвалі будинку була кондитерська і навіть переговорна пункт, у самій будівлі знаходився банк і суспільство взаємного кредиту.

Новости Днепра про ТОП-5 будівель Дніпра, що змінилися до невпізнання: бібліотека, де торгують та кінотеатр, де п'ють

З 1920 року у будівлі перебували редакції різних газет, а перший поверх займав ресторан «Спартак». 1947 року сюди «переїхала» Міська публічна бібліотека. Капітально будинок ніколи не ремонтувався, у його приміщеннях оселилася пліснява, що негативно позначалося на стані книг.

2003 року бібліотека переїхала до нової будівлі, а будинок Шишмана був реконструйований під торгово-діловий центр.

Новости Днепра про ТОП-5 будівель Дніпра, що змінилися до невпізнання: бібліотека, де торгують та кінотеатр, де п'ють

Слов’янський ринок

Легендарна «Слов’янка» з’явилася у Дніпрі в середині 1990-х років. Тут продавали одяг, взуття та аксесуари. Будівля ринку була величезною одноповерховою спорудою загальною площею понад 12 тис кв м. Тут працювало майже 5—підприємців. У вересні 2009 року в будівлі сталася пожежа і ринок згорів практично вщент.

Оновлена «Слов’янка» відкрилася навесні 2011 року. Будівля вийшла двоповерховою, одяг стали продавати не в залізних ангарах, як було раніше, а в боксах зі скляними стінками. На ринку з’явилися лавочки, урни, кафе та туалет. Але колишньої слави новий ринок уже не зміг повторити.

Новости Днепра про ТОП-5 будівель Дніпра, що змінилися до невпізнання: бібліотека, де торгують та кінотеатр, де п'ють

Тут працює трохи продавців – гарні павільйони здебільшого стоять закритими, а у вихідні на верхньому поверсі працює радіоринок.

Ресторан та біржа для вчителів

На розі вулиці Фабра та проспекту Яворницького у Дніпрі знаходиться ще одна старовинна будівля міста. Збудований у 1860-х роках він був зданий в оренду Клубу Офіцерських зборів. Учасники клубу тут грали у карти, більярд та рулетку, вечеряли.

Новости Днепра про ТОП-5 будівель Дніпра, що змінилися до невпізнання: бібліотека, де торгують та кінотеатр, де п'ють

У 1890-х роках приміщення перетворилося на склад електротехнічного обладнання і тут же знаходилося Бюро з пошуку занять для народних вчителів – їм допомагали знайти роботу.

У 1960-х роках відкрився ресторан «Ювілейний». З того часу тут постійно розташовувалися заклади громадського харчування. Кожен новий власник змінював будинок на свій розсуд і зараз його вигляд мало нагадує задум архітектора.

Новости Днепра про ТОП-5 будівель Дніпра, що змінилися до невпізнання: бібліотека, де торгують та кінотеатр, де п'ють

Будинок губернатора

Будівля, де сьогодні знаходиться «Музей історії Дніпра», більш відома жителям міста як «Будинок губернатора», розташована вона на перехресті вулиць Воскресенської та центрального проспекту. Будівля вважається однією з найстаріших у місті – її звели у 1840-х роках. Спочатку це був маєток майора Щербакова, який орендував Англійський клуб. Тут аристократи, чиновники та купці грали в карти, курили сигари, обідали та вечеряли.

Новости Днепра про ТОП-5 будівель Дніпра, що змінилися до невпізнання: бібліотека, де торгують та кінотеатр, де п'ють

У 1880-х роках будівля стала казенною резиденцією губернатора. На другому поверсі чиновник жив, а на першому була його канцелярія. Після Другої світової війни у будівлі був «Будинок піонерів», де працювали різні дитячі гуртки.

Новости Днепра про ТОП-5 будівель Дніпра, що змінилися до невпізнання: бібліотека, де торгують та кінотеатр, де п'ють

До кінця 1980-х років приміщення було в дуже поганому стані: у ньому не було опалення, світла та замків, усередині ночували безпритульні, а ще воно кілька разів горіло і перетворювалося на сміттєзвалище. 1997 року будинок відреставрували.

 

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