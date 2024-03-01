Які зміни чекають на мешканців Дніпра з 1 березня

З 1 березня на мешканців Дніпра та України чекає низка змін Торкнуться вони передусім до тих, хто отримує пенсію чи соціальні виплати як тимчасово переміщені особи.

Журналісти dnepr.info дізналися, яких змін слід чекати вже у першому весняному місяці 2024 року.

Індексація пенсій

З 1 березня розпочнеться щорічна індексація пенсій. Виплати зростуть майже на 8%. Після перерахунку середній розмір пенсії в Україні складатиме 5717 грн. Розмір виплат не може бути меншим за 100 грн або більше 1,5 тис грн.

Індексацію проведуть для тих пенсіонерів, які не працюють, одержують пенсії з інвалідності, є «чорнобильцями» чи пенсіонерами силових відомств. Зросте й розмір мінімальної пенсії. Вона становитиме 2361 грн.

ВПО

Також з початку весни почнуть діяти нові правила фінансової допомоги для ВПО. Виплати будуть автоматично продовжені для певних категорій, які не мають можливості працювати. До них відносяться: пенсіонери, якщо їх розмір пенсії не перевищує 9,4 тис грн, люди з інвалідністю І та ІІ групи, особи під опікою яких перебувають діти з інвалідністю або тяжкохворі діти.

Виплачуватимуть допомогу дітям-сиротам та тим, хто позбавлений батьківського піклування, вагітним жінкам з 30 тижнів вагітності. Продовжать виплати сім’ям, у яких один із членів доглядає дитину особою з інвалідністю.

Сім’ї переселенців, розмір доходу яких не перевищує 9,4 тис грн на одну особу на місяць, можуть подати нову заяву на продовження виплат ще на півроку. Виплати не будуть виплачувати тим, хто має своє житло чи автомобіль, депозит у банку або дохід на одну особу в родині становить понад 9,4 тис грн.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: