Какие изменения ждут жителей Днепра с 1 марта

Журналисты dnepr.info узнали, каких изменений следует ждать уже в первом весеннем месяце 2024 года.
С 1 марта начнется ежегодная индексация пенсий. Выплаты вырастут почти на 8%. После перерасчета средний размер пенсии в Украине будет составлять 5717 грн. Размер выплат не может быть меньше 100 грн или больше 1,5 тыс грн.
Индексацию проведут для тех пенсионеров, которые не работают, получают пенсии по инвалидности, являются «чернобыльцами» или пенсионерами силовых ведомств. Вырастет и размер минимальной пенсии. Она составит 2361 грн.
Также с начала весны начнут действовать новые правила предоставления финансовой помощи для ВПО. Выплаты будут автоматически продлены для определенных категорий, у которых нет возможности работать. К ним относятся: пенсионеры, если их размер пенсии не превышает 9,4 тыс грн, люди с инвалидностью I и II группы, лица на попечении которых находятся дети с инвалидностью или тяжелобольные дети.
Выплачивать помощь будут детям-сиротам и тем, кто лишен родительской опеки, беременным женщинам с 30 недели беременности. Продолжат выплаты семьям, в которых один из членов ухаживает за ребенком лицом с инвалидностью.
Семьи переселенцев, размер дохода которых не превышает 9,4 тыс грн на одного человека в месяц могут подать новое заявление на продление выплат еще на полгода. Выплаты не будут выплачивать тем, у кого есть свое жилье или автомобиль, депозит в банке либо доход на одного человека составляет более 9,4 тыс грн.
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