Жители Днепра могут получить материальную помощь на оздоровление: кому дадут и как оформить

Журналисты dnepr.info узнали, кто может ее получить и что для этого нужно.
Выплата материальной помощи обязательна для педагогов и научно-педагогических работников, тех, кто трудится в бюджетных учреждениях и в сфере образования, но не являются ни учителями, ни преподавателями, ни научными сотрудниками.
Выплата обязательна и для государственных служащих, а также должностных лиц местного самоуправления, медицинских сотрудников, фармацевтов, библиотекарей, сотрудников домов культуры, работников музеев.
Также каждый сотрудник на своем предприятии может узнать в отделе кадров полагается ли ему такая помощь на «вредную» работу.
Сумма помощи для каждой категории сотрудников рассчитывается по-разному. В основном эта сумма не превышает один должностной оклад.
Написать заявление на получение денежной помощи можно раз в год, при оформлении отпуска. При этом необходимо брать сразу либо весь отпуск, либо его большую часть. Решение о предоставлении материальной помощи оформляется по приказу работодателя.
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