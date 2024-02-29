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  • Жители Днепра могут получить материальную помощь на оздоровление: кому дадут и как оформить

Жители Днепра могут получить материальную помощь на оздоровление: кому дадут и как оформить

Сегодня 17:41
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Работники бюджетной сферы в Украине имеют право на получение материальной помощи на оздоровление. Выдается она раз в год, перед отпуском.

Новости Днепра про Жители Днепра могут получить материальную помощь на оздоровление: кому дадут и как оформить

Журналисты dnepr.info узнали, кто может ее получить и что для этого нужно.

Для кого обязательна выплата помощи

Выплата материальной помощи обязательна для педагогов и научно-педагогических работников, тех, кто трудится в бюджетных учреждениях и в сфере образования, но не являются ни учителями, ни преподавателями, ни научными сотрудниками.

Выплата обязательна и для государственных служащих, а также должностных лиц местного самоуправления, медицинских сотрудников, фармацевтов, библиотекарей, сотрудников домов культуры, работников музеев.

Также каждый сотрудник на своем предприятии может узнать в отделе кадров полагается ли ему такая помощь на «вредную» работу.

Сумма помощи

Сумма помощи для каждой категории сотрудников рассчитывается по-разному. В основном эта сумма не превышает один должностной оклад. 

Обязательное условие

Написать заявление на получение денежной помощи можно раз в год, при оформлении отпуска. При этом необходимо брать сразу либо весь отпуск, либо его большую часть. Решение о предоставлении материальной помощи оформляется по приказу работодателя.

 

 

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