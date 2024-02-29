Жителі Дніпра можуть отримати матеріальну допомогу на оздоровлення: кому дадуть та як оформити

Журналісти dnepr.info дізнались, хто може її отримати і що для цього потрібно.
Виплата матеріальної допомоги є обов’язковою для педагогів та науково-педагогічних працівників, тих, хто працює в бюджетних установах та у сфері освіти, але не є ні вчителями, ні викладачами, ні науковими співробітниками.
Виплата є обов’язковою і для державних службовців, а також посадових осіб місцевого самоврядування, медичних співробітників, фармацевтів, бібліотекарів, працівників будинків культури, працівників музеїв.
Також кожен співробітник на своєму підприємстві може дізнатися у відділі кадрів, чи надається йому така допомога на «шкідливу» роботу.
Сума допомоги кожної категорії співробітників розраховується по-різному. Здебільшого ця сума вбирається у один посадовий оклад.
Написати заяву отримання грошової допомоги можна щорічно, при оформленні відпустки. При цьому необхідно брати відразу або всю відпустку, або її більшу частину. Рішення про надання матеріальної допомоги оформляється за наказом роботодавця.
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