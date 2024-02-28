Где находится Невенчанная балка в Днепре: что там сегодня и откуда пошло название

Журналисты dnepr.info решили вспомнить историю балки Невенчанной и узнали, где она находится.
Жандармская балка – одна из самых крупных в Днепре. На две части ее делит большой холм, выходящий на средину проспекта Яворницкого. Невенчанная балка считается продолжением Жандармской – той ее частью, что была отделена холмом. Границы балки проходят по улице Баррикадной и Вернадского.
Первые дома в балке появились в 1790-х годах. Район сформировался как самовольно застроенный. Дома возводились хаотично.
Со временем балка все больше застраивалась, поскольку расширялся город. Тут строили дома уже не хаотично, а упорядоченно, селились не бедняки, а зажиточные горожане.
Свое название балка получила из-за необычной легенды. По словам днепровского экскурсовода Леси Логашовой, балка таит в себе легенду о запретной любви. Согласно ей, в середине 1750-х годов балка стала последним убежищем для брата и сестры. Они были влюблены друг в друга, когда об этом узнали родители – то решили отправить сына в армию, а дочь выдать замуж, но их дети сразу же сбежали, узнав о том, что их хотят разлучить. Сразу после побега они хотели обвенчаться в местной церкви, но священник увидел их внешнее сходство и отказал.
Брат с сестрой долго блуждали по местности в поисках пристанища, но налетела буря. Они быстро укрылись в густом лесу на склоне холма. Во время бури молния ударила в дуб под которым они находились и дерево упав, убило брата и сестру. Согласно легенде, это видели пастухи, пережидавшие бурю на другом склоне балке. С тех пор овраг, а позже и появившуюся тут слободу стали называть «Невенчанной».
По другой версии, название балки произошло из-за невенчанных пар бурлаков, которые селились на ее склонах когда еще неподалеку от балки была слобода Половица и тут укрывались беглые жители других городов.
Сегодня часть балки изменилась до неузнаваемости, однако прогуливаясь по улицам можно еще увидеть несколько старых домов и засаженные деревьями крутые склоны.
Про Аптекарскую, Жандармскую и Рыбаковскую балки можно почитать тут, тут и тут.
фото: Ю. Поллюль, группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»
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