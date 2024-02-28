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Как в Днепре восстановить потерянное свидетельство о регистрации авто: куда обращаться и сколько это стоит

Сегодня 17:18
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При потере свидетельства о регистрации автомобиля необходимо сразу же восстановить документы. Без них управлять машиной невозможно.

Новости Днепра про Как в Днепре восстановить потерянное свидетельство о регистрации авто: куда обращаться и сколько это стоит

Журналисты dnepr.info узнали, что нужно, чтобы восстановить документы.

Куда нужно обратиться

При краже техпаспорта необходимо сначала обратиться в полицию. По заявлению о потери свидетельства о регистрации  факт об этом вносится в Единый реестр досудебных расследований. Необходимо это для того, чтобы владелец потерянного документа мог избежать ответственности в том случае, если в будущем техпаспорт будет использован для какой-либо незаконной деятельности.

Какие документы нужны

Для восстановления потерянного техпаспорта необходимо обратиться в любой сервисный центр МВД. При себе нужно иметь: паспорт, ИНН, для внутренне перемещённых лиц необходимо подать справку о взятии на учет, где указано фактическое место проживания. Если машина была угнана вместе с документами – потребуется справка из полиции.

В сервисном центре необходимо будет написать заявление о получении дубликата.

Во время оформления документов эксперт сервисного центра должен осмотреть автомобиль и сверить серийные номера с базами данных. Если не будет выявлено нарушений – владельцу авто выдадут новое свидетельство.

Сколько это стоит

Новое свидетельство о регистрации автомобиля можно получить сразу, в день обращения. Стоимость услуги – 605 грн. В цену входит также бланк-техпаспорт.

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