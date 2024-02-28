Как в Днепре восстановить потерянное свидетельство о регистрации авто: куда обращаться и сколько это стоит

Журналисты dnepr.info узнали, что нужно, чтобы восстановить документы.
При краже техпаспорта необходимо сначала обратиться в полицию. По заявлению о потери свидетельства о регистрации факт об этом вносится в Единый реестр досудебных расследований. Необходимо это для того, чтобы владелец потерянного документа мог избежать ответственности в том случае, если в будущем техпаспорт будет использован для какой-либо незаконной деятельности.
Для восстановления потерянного техпаспорта необходимо обратиться в любой сервисный центр МВД. При себе нужно иметь: паспорт, ИНН, для внутренне перемещённых лиц необходимо подать справку о взятии на учет, где указано фактическое место проживания. Если машина была угнана вместе с документами – потребуется справка из полиции.
В сервисном центре необходимо будет написать заявление о получении дубликата.
Во время оформления документов эксперт сервисного центра должен осмотреть автомобиль и сверить серийные номера с базами данных. Если не будет выявлено нарушений – владельцу авто выдадут новое свидетельство.
Новое свидетельство о регистрации автомобиля можно получить сразу, в день обращения. Стоимость услуги – 605 грн. В цену входит также бланк-техпаспорт.
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