Почти 50 лет назад в центре Днепра проводили авторалли: как это выглядело (ФОТО)

Журналисты dnepr.info решили вспомнить как проводились гонки в Днепре.
Само понятие «ралли» включает в себя гонки, проходящие по автомобильным дорогам общего пользования и наличие на участках пути контрольных точек. Для проведения соревнования специально перекрывали автодороги, по ним водители ехали на максимальной скорости. Участие в автопробеге могут принимать все желающие, для этого нужно лишь иметь необходимый автомообиль.
Первое авторалли в Днепре прошло в 1977 году, после этого оно стало ежегодным мероприятием. В 2000-х годах они трансформировавшись в авторалли «Пикник», где участие может принять фактически любой желающий, главное, чтобы машина и умения позволяли проехать дистанцию.
В 1970-1980-х годах стартовали ралли в центре города, на площади Героев Майдана, там гонщики демонстрировали свое умение крутить слалом, потом проезжали по нынешней Европейской площади, затем автомобилисты спускались к набережной и выезжали на длинную ровную дорогу. После того, как в городе на постоянной основе стали проходить автомобильное ралли в 12 таксопарках области были созданы секции автоспорта и в каждой было по 3-4 подготовленной к гонкам машины.
В 1976 году в Днепре была организована школа штурманов.
Проводится в центре города ралли перестали в начале 1990-х годов.
фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав –Днепропетровск»
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