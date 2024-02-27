Почти 50 лет назад в центре Днепра проводили авторалли: как это выглядело (ФОТО)

Более 20 лет в Днепре ежегодно проводили ралли. Гонки стартовали в центре города, а набережная входила в обязательную программу проезда автомобилей. Также в городе работала школа штурманов.

Журналисты dnepr.info решили вспомнить как проводились гонки в Днепре.

Само понятие «ралли» включает в себя гонки, проходящие по автомобильным дорогам общего пользования и наличие на участках пути контрольных точек. Для проведения соревнования специально перекрывали автодороги, по ним водители ехали на максимальной скорости. Участие в автопробеге могут принимать все желающие, для этого нужно лишь иметь необходимый автомообиль.

Первое авторалли в Днепре прошло в 1977 году, после этого оно стало ежегодным мероприятием. В 2000-х годах они трансформировавшись в авторалли «Пикник», где участие может принять фактически любой желающий, главное, чтобы машина и умения позволяли проехать дистанцию.

В 1970-1980-х годах стартовали ралли в центре города, на площади Героев Майдана, там гонщики демонстрировали свое умение крутить слалом, потом проезжали по нынешней Европейской площади, затем автомобилисты спускались к набережной и выезжали на длинную ровную дорогу. После того, как в городе на постоянной основе стали проходить автомобильное ралли в 12 таксопарках области были созданы секции автоспорта и в каждой было по 3-4 подготовленной к гонкам машины.

В 1976 году в Днепре была организована школа штурманов.

Проводится в центре города ралли перестали в начале 1990-х годов.

фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав –Днепропетровск»

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