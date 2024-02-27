Неизвестные факты о Днепропетровской области: в составе был Чонгар и 5 запорожских сечей на территории

Сегодня со дня основания Днепропетровской области исполняется 92 года. Она появилась в результате ликвидации Екатеринославской губернии и была в числе первых пяти областей, созданных в Украине. Решение о создании областей в Украине было принято в феврале 1932 года.

Журналисты dnepr.info собрали интересные и неизвестные факты о Днепропетровской области.

Образованная в 1932 году область была в 2,3 раза больше современной по территории. В ее состав входили не только сама Днепропетровская область, но и вся Запорожская, часть Херсонской, Николаевской и Кировоградской, и даже полуостров Чонгар. Но уже через месяц территорию значительно урезали, а оставшиеся земли в 1939 году разделили на две части – на две области.

Из 8 казацких Сечей на территории области находилось 5: Томаковская, Базавлуцкая, Никитинская, Чортомлинская, Покровская.

В составе области 7 районов, 13 городов областного значения, 86 территориальных громад и 1,5 тыс сел. Областной центр – Днепр, он же является самым большим городом региона. Территория Днепропетровщины – 31,9 тыс кв км или 5,3% от всей территории Украины. По величине – это вторая область в Украине после Одесской.

В регионе проживает 7,3% населения всей страны. Численность населения области – более 3,3 млн человек. Более 83% населения живет в городах, Днепропетровщина считается одной из наиболее урбанизованных областей Украины.

По территории Днепропетровщины кроме Днепра протекают реки Орель, Самара, Волчья, Мокрая, Ингулец, Мокрая Сура, Кильчень, Саксагань, Базавлук.

Кривой Рог считается самым длинным городом в Европе – он растянулся на 126 км.

А самая длинная набережная в Европе находится в Днепре – ее длина 23 км.

В тоже время в Днепропетровской области есть самое короткое в мире метро – 6 станций расположены на 7,8 км.

Первые небоскребы в Украине также были построены в Днепропетровской области. Ими стали «Башни» Днепра высота которых 123 метра.

Также в Днепре находится один из самых длинных домов в стране – «Китайская стена», дом «растянулся» на 800 метров.

В области добывается 100% марганцевой, 80% железной руды, уголь, уран, каолин, нефть и газ. также есть месторождение талько-магнезитов и разведаны 15 месторождений минеральных вод.

Один из самых больших лесов области – Самарский. Он занимает почти 15 тыс га. На его территории есть деревья возрастом до 300 лет. В лесу обитают барсуки, куницы, ласки, дикие кабаны, зубры, а также несколько видов птиц, занесенных в Красную книгу Украины – это орел-могильник, орлан-белохвост, змееяд. Рядом находятся два солончаковых лимана, ставших пристанищем для куликов, журавлей и цапель.

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