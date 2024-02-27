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Неизвестные факты о Днепропетровской области: в составе был Чонгар и 5 запорожских сечей на территории

Сегодня 16:40
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Сегодня со дня основания Днепропетровской области исполняется 92 года. Она появилась в результате ликвидации Екатеринославской губернии и была в числе первых пяти областей, созданных в Украине.  Решение о создании областей в Украине было принято в феврале 1932 года.

Новости Днепра про Неизвестные факты о Днепропетровской области: в составе был Чонгар и 5 запорожских сечей на территории

Журналисты dnepr.info собрали интересные и неизвестные факты о Днепропетровской области.

Образованная в 1932 году область была в 2,3 раза больше современной по территории. В ее состав входили не только сама Днепропетровская область, но и вся Запорожская, часть Херсонской, Николаевской и Кировоградской, и даже полуостров Чонгар. Но уже через месяц территорию значительно урезали, а оставшиеся земли в 1939 году разделили на две части – на две области.

Из 8 казацких Сечей на территории области находилось 5: Томаковская, Базавлуцкая, Никитинская, Чортомлинская, Покровская.

Новости Днепра про Неизвестные факты о Днепропетровской области: в составе был Чонгар и 5 запорожских сечей на территории

В составе области 7 районов, 13 городов областного значения, 86 территориальных громад и 1,5 тыс сел. Областной центр – Днепр, он же является самым большим городом региона. Территория Днепропетровщины – 31,9 тыс кв км или 5,3% от всей территории Украины. По величине – это вторая область в Украине после Одесской.

В регионе проживает 7,3% населения всей страны. Численность населения области – более 3,3 млн человек. Более 83% населения живет в городах, Днепропетровщина считается одной  из наиболее урбанизованных областей Украины.

По территории Днепропетровщины кроме Днепра протекают реки Орель, Самара, Волчья, Мокрая, Ингулец, Мокрая Сура, Кильчень, Саксагань, Базавлук.

Новости Днепра про Неизвестные факты о Днепропетровской области: в составе был Чонгар и 5 запорожских сечей на территории

Кривой Рог считается самым длинным городом в Европе – он растянулся на 126 км.

А самая длинная набережная в Европе находится в Днепре – ее длина 23 км.

В тоже время в Днепропетровской области есть самое короткое в мире метро – 6 станций расположены на 7,8 км.

Новости Днепра про Неизвестные факты о Днепропетровской области: в составе был Чонгар и 5 запорожских сечей на территории

Первые небоскребы в Украине также были построены в Днепропетровской области. Ими стали «Башни» Днепра высота которых 123 метра.

Новости Днепра про Неизвестные факты о Днепропетровской области: в составе был Чонгар и 5 запорожских сечей на территории

Также в Днепре находится один из самых длинных домов в стране – «Китайская стена», дом «растянулся» на 800 метров.

В области добывается 100% марганцевой, 80% железной руды, уголь, уран, каолин, нефть и газ. также есть месторождение талько-магнезитов и разведаны 15 месторождений минеральных вод.

Один из самых больших лесов области – Самарский. Он занимает почти 15 тыс га. На его территории есть деревья возрастом до 300 лет. В лесу обитают барсуки, куницы, ласки, дикие кабаны, зубры, а также несколько видов птиц, занесенных в Красную книгу Украины – это орел-могильник, орлан-белохвост, змееяд. Рядом находятся два солончаковых лимана, ставших пристанищем для куликов, журавлей и цапель.

Новости Днепра про Неизвестные факты о Днепропетровской области: в составе был Чонгар и 5 запорожских сечей на территории

 

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Новости Днепра про Неизвестные факты о Днепропетровской области: в составе был Чонгар и 5 запорожских сечей на территорииУкраїнська Новости Днепра про Неизвестные факты о Днепропетровской области: в составе был Чонгар и 5 запорожских сечей на территорииРусский

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