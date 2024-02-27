Невідомі факти про Дніпропетровську область: у складі був Чонгар та 5 запорізьких січей на території

Сьогодні з дня заснування Дніпропетровщини виповнюється 92 роки. Вона з'явилася внаслідок ліквідації Катеринославської губернії та була серед перших п'яти областей, створених в Україні. Рішення про створення окремих регіонів замість губерній в Україні було ухвалено у лютому 1932 року.

Журналісти dnepr.info зібрали цікаві та невідомі факти про Дніпропетровську область.

Утворена в 1932 році область була в 2,3 рази більша за сучасну по території. До її складу входили не лише сама Дніпропетровська область, а й вся Запорізька, частина Херсонської, Миколаївської та Кіровоградської, та навіть Чонгар. Але вже через місяць територію значно урізали, а землі, що залишилися, в 1939 році розділили на дві частини – на дві області.

З 8 козацьких Січ на території області було розташовано 5: Томаківська, Базавлуцька, Микитинська, Чортомлинська, Покровська.

У складі області 7 районів, 13 міст обласного значення, 86 територіальних громад та 1,5 тис сіл. Обласний центр – Дніпро, він є найбільшим містом регіону. Територія Дніпропетровщини – 31,9 тис. кв. км або 5,3% від усієї території України. За величиною це друга область в Україні після Одеської.

У регіоні мешкає 7,3% населення всієї країни. Чисельність населення області – понад 3,3 млн. осіб. Понад 83% населення мешкає у містах, Дніпропетровщина вважається однією з найбільш урбанізованих областей України.

Територією Дніпропетровщини окрім Дніпра протікають річки Оріль, Самара, Вовча, Мокра, Інгулець, Мокра Сура, Кільчень, Саксагань, Базавлук.

Кривий Ріг вважається найдовшим містом у Європі – воно розтягнулося на 126 км.

А найдовша набережна в Європі знаходиться у Дніпрі – її довжина 23 км.

Водночас у Дніпропетровській області є найкоротше у світі метро – 6 станцій розташовані на 7,8 км.

Перші хмарочоси в Україні також були збудовані на Дніпропетровщині. Ними стали «Вежі» Дніпра висота яких 123 метри.

Також у Дніпрі знаходиться один із найдовших будинків у країні – «Китайська стіна», будинок «розтягнувся» на 800 метрів.

В області видобувається 100% марганцевої, 80% залізняку, вугілля, уран, каолін, нафта і газ. також є родовище талько-магнезитів та розвідано 15 родовищ мінеральних вод.

Один із найбільших лісів області – Самарський. Він займає майже 15 тис. га. На його території є дерева віком до 300 років. У лісі мешкають борсуки, куниці, ласки, дикі кабани, зубри, а також кілька видів птахів, занесених до Червоної книги України – це орел-могильник, орлан-білохвіст, змієїд. Поруч знаходяться два солончакові лимани, які стали притулком для куликів, журавлів і чапель.

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