Перша олімпійська чемпіонка України з Дніпра: невідомі факти про фігуристку Оксану Баюл

30 років тому, у лютому 1994 року мешканка Дніпра Оксана Баюл стала першою олімпійською чемпіонкою в історії незалежної України. Після перемоги в Олімпіаді вона переїхала жити і працювати в США і досі проживає там. Олімпійські ігри проходили в норвезькому місті Лілліхаммер у 1994 році. «Золото» спортсменка виборола в одиночній короткій програмі на льоду.

Журналісти dnepr.info зібрали невідомі факти про фігуристку.

Мати Оксани Баюл хотіла, щоб донька займалася балетом, але до балетної школи її не взяли через комплекцію. Тоді бабуся відвела Баюла на ковзанку. Через 6 років занять вона почала брати участь у різних чемпіонатах.

У Дніпрі Баюл мешкала недалеко від стадіону «Метеор» – на проспекті Богдана Хмельницького.

У 13 років Оксана Баюл залишилася сиротою. Батько пішов із родини коли доньці було 3 роки, її виховувала мама та бабуся. Спочатку померла від раку мама, а за місяць і бабуся фігуристки. після цього іноді вона ночувала в роздягальні на ковзанці, там готувала собі їжу.

На момент проведення Олімпійських ігор 1994 року в Лілліхамері Баюл було всього 16 років, вона не планувала брати участь, але Україні потрібна була спортсменка, яка б представляла нашу країну в цьому виді спорту, тому відправили її.

Спортсменка не брала участі у церемонії відкриття Олімпійських ігор тому, що у неї не було теплих штанів, і вона боялася застудитися.

Під час тренування на ковзанці в Ліліхамері вона зіткнулася з німецькою спортсменкою, і та своїм ковзаном зачепила її ногу. Лікарі наклали шви і за два дні вона виступила і виграла золоту медаль Олімпіади.

Під час нагородження організатори Олімпіади не могли знайти запис українського гімну і запропонували Баюлу включити «гімн рф» або «гімн СРСР». Тоді керівник команди поїхала до олімпійського села та привезла звідти касету з гімном України.

Відразу після Олімпіади вона переїхала до США, де виступала на льоду у Лас-Вегасі. Їй платили найбільші серед олімпійських чемпіонів гонорари за такі виступи.

1997 року вона потрапила в ДТП у США, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння. Пізніше спортсменка лікувалася у реабілітаційній клініці від алкоголізму.

Залишивши професійний спорт, вона почала займатися бізнесом та торгувати спортивним одягом у США. При цьому не припиняла виступати у різних комерційних льодових шоу в Америці та Європі.

Журнал Playboy пропонував Баюл знятися для обкладинки голою за 1 млн дол, але, за її словами, вона відмовилася, вирішивши залишитися в пам’яті людей олімпійською чемпіонкою.

Оксана Баюл тричі була одружена. 2015 року вона народила від нинішнього чоловіка – американського бізнесмена Карла Фаріно доньку Софію.

2021 року відмовилася від українського громадянства і стала громадянкою США. Але з моменту повномасштабного вторгнення всю свою популярність в Америці Баюл використовує для того, щоб не допускати фігуристів країни-агресора на міжнародні змагання.

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