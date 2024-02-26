ТОП-8 арт-об’єктів у Дніпрі, які допоможуть виконати бажання: собака, крісло, вузол та серце

Кожне місто має арт-об'єкти, які, за місцевими повір'ями, допомагають виконати бажання мешканців. Дніпро – не виняток. У нас є скульптури, які допомагають вирішити складну проблему, знайти другу половинку, знайти сім'ю і просто виконують бажання. Принаймні так про них говорять самі мешканці Дніпра.

Журналісти dnepr.info зібрали добірку місць-арт-об’єктів, які в місті вважаються «чарівними»: якщо загадати бажання і потерти чи торкнутися арт-об’єкта воно має неодмінно здійснитися.

Два колобки

На набережній, біля мосту на Монастирський острів на парапеті «сидять» два колобки – хлопчик та дівчинка. У народі їх прозвали закоханими колобками. Згідно з місцевими повір’ями, якщо загадати бажання і доторкнутися до ноги колобка воно обов’язково здійсниться. Якщо бажання стосується кохання, наприклад, знайти другу половинку, то дівчина повинна загадати його і доторкнутися до колобка в окулярах, а хлопець – колобка з бантом.

Для закоханих

Практично навпроти колобків знаходиться «дерево щастя» та «лава закоханих». Коване дерево за задумом його творців стоїть на вівтар-камені, який, згідно з легендами, розташований у центрі світу. Вважається, що цей камінь наділений чарівними властивостями, тому якщо доторкнутися до дерева і подумати в цей момент про свою мрію, вона обов’язково здійсниться.

Молодята часто вішають на дерево чи лаву замки, що символізують кохання між ними, а ключ кидають у воду. Згідно з місцевими повір’ями, такий ритуал допоможе до кінця життя бути разом. Періодично комунальники ці замки зрізають, інакше під таким вантажем дерево просто завалиться. Тому вигадали альтернативу – на дерево просто вішають стрічки, вважається, що це зробить кохання ще міцнішим.

«Лавка закоханих» за час свого існування також встигла «обрасти» місцевими легендами та повір’ями. Вважається, що якщо пара на початку знайомства посидить на цій лаві та загадає бажання бути разом – то вони не розлучаться до кінця життя. Щоправда, щоб бажання здійснилось загадати його повинні обидвоє і в один день.

Про сім’ю та близьких

Крім цих визначних пам’яток, на набережній Дніпра також знаходиться «сімейна лавка». Довга 50-метрова лава з’явилася в місті в 2011 році. Вона одразу стала популярним місцем у мешканців міста. На ній встановлено 7 різних інсталяцій, що символізують життєвий шлях сім’ї та її цінності. «Сімейну лавку» занесено до Книги рекордів України як найдовшу в країні.

Згідно з місцевими повір’ями, якщо посидіти на цій лавці і подумки зосередиться на тому, що хочеться для себе та сім’ї – благополуччя, успіху та здоров’я – це бажання обов’язково здійсниться.

Символ міста

Ну і по дорозі від «закоханих колобків» до сімейної лавки не можна залишити без уваги один із символів не лише набережної, а й усього міста – Кулю бажань на Фестивальному причалі. З’явилась вона тут у 2005 році і за ці майже 20 років встигла пережити не один «замах» – її кілька разів розбивали, але після відновлення куля знову поверталася на своє місце.

Місцеві жителі вважають, що куля здатна виконати бажання. Для цього потрібно підійти до кулі, торкнутися її рукою і в цей момент подумати про свою мрію або бажання. Для бистрішого «виконання» потрібно тихенько промовити все задумане.

Сердечні справи

2019 року у сквері на проспекті Калнишевського встановили арт-об’єкт під назвою «Індустріальне серце Дніпра». Металева конструкція з’явилася у зеленій зоні до відзначення 50-річчя району. На її виготовлення пішло півтора місяці.

Існує повір’я, що якщо загадати бажання, так чи інакше пов’язане з «серцевими» справами і при цьому доторкнутися серцевого «мотора» в глибині скульптури, то таке бажання обов’язково здійсниться.

Собака і крісло

Також у 2019 році на проспекті Яворницького з’явився пам’ятник ювеліру. Арт-об’єкт присвячений місцевому ювеліру Катеринославу Борису Грановському, будинок якого знаходився на місці, де сьогодні розташована «Ротонда». Існує повір’я: якщо посидіти у кріслі, біля якого стоїть Грановський і при цьому загадати бажання – воно обов’язково здійсниться.

А щоб удача супроводжувала у всіх справах – треба погладити собаку, яка стоїть біля ніг ювеліра.

Вирішення проблем

2021 року на вулиці Яворницького у Дніпрі з’явився незвичайний арт-об’єкт під назвою «Вузол». За задумом авторів скульптури, вона відображає боротьбу, що відбувається усередині кожної людини. Висота вузлів – 2 метри, а вага кожного – близько тонни.

Існує повір’я, що якщо є проблема, яка здається такою, що розв’язати її неможливо, то потрібно потерти один із вузлів – і тоді або проблема, або сама вирішиться, або тому, у кого вона була, спаде на думку її оптимальне рішення.

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