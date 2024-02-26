ТОП-8 арт-объектов в Днепре, которые помогут исполнить желание: собака, кресло, узел и сердце

У каждого города есть арт-объекты, которые, по местным поверьям, помогают исполнить желание горожан. Днепр – не исключение. У нас есть скульптуры, помогающие решить сложную проблему, найти вторую половинку, обрести семью и просто исполняющие желание. По крайней мере о них так говорят сами горожане.

Журналисты dnepr.info собрали подборку мест –арт-объектов, которые в городе считаются «волшебными», если загадать желание и потереть или дотронуться до арт-объекта оно должно непременно сбыться.

Два колобка

На набережной, возле моста на Монастырский остров на парапете «сидят» два колобка – мальчик и девочка. В народе их прозвали «влюбленными колобками». Согласно местным поверьям, если загадать желание и потрогать за ногу колобка оно обязательно сбудется.

Если желание касается любви, например, найти вторую половинку, то девушка должна загадать его и потрогать за ногу колобка в очках, а парень – колобка с бантом.

Для влюбленных

Практически напротив колобков находится «дерево счастья» и «скамья влюбленных». Кованное дерево по задумке его творцов стоит на алтарь-камне, который согласно легендам, расположен в центре мира. Считается, что этот камень наделен волшебными свойствами, поэтому если прикоснуться к дереву и подумать в этот момент о своей мечте – она обязательно сбудется.

Молодожены часто вешают на дерево или скамью замки, символизирующие любовь между ними, а ключ бросают в воду. Согласно местным поверьям, такой ритуал поможет до конца жизни быть вместе. Периодически коммунальщики эти замки срезают, иначе под таким грузом дерево просто рухнет. Поэтому придумали альтернативу – на дерево просто вешают ленты, считается, что это сделает любовь еще крепче.

«Скамейка влюбленных» за время своего существования также успела «обрасти» местными легендами и поверьями. Считается, что если пара в начале знакомства посидит на этой скамье и загадает желание быть вместе – то они не расстанутся до конца жизни. Правда, чтобы желание исполнилось загадать его должны оба и в один день.

Про семью и близких

Помимо этих достопримечательностей, на набережной Днепра также находится «семейная лавка». Длинная 50 метровая скамейка появилась в городе в 2011 году. Она сразу стала популярным местом у жителей города. На ней установлено 7 различных инсталляций, символизирующих жизненный путь семьи и ее ценности. «Семейная лавка» занесена в Книгу рекордов Украины как самая длинная в стране.

Согласно местным поверьям, если посидеть на этой лавочке и мысленно сосредоточится на том, что хочется для себя и семьи благополучия, успеха и здоровья – это желание обязательно исполнится.

Символ города

Ну и по пути от «влюбленных колобков» до семейной лавки нельзя обойти вниманием один из символов не только набережной, но и всего города – это Шар желаний на Фестивальном причале. Появился он тут в 2005 году и за эти почти 20 лет успел пережить не одно «покушение» — его несколько раз разбивали, но после восстановления шар снова возвращался на свое место.

Местные жители считают, что шар способен исполнить желание. Для этого нужно подойти к шару, дотронуться до него рукой и в этот момент подумать о своей мечте или желании.

Дела сердечные

В 2019 году в сквере на проспекте Калнышевского установили арт-объект под названием «Индустриальное сердце Днепра». Металлическая конструкция появилась в зеленой зоне к празднованию 50-летия района. На ее изготовления ушло полтора месяца.

Существует поверье, что если загадать желание, так или иначе связанное с «сердечными» делами и при этом дотронуться до сердечного «мотора» в глубине скульптуры, то такое желание обязательно сбудется.

Собака и кресло

Также в 2019 году на проспекте Яворницкого появился памятник ювелиру. Арт-объект посвящен местному ювелиру Екатеринослава Борису Грановскому, дом которого находился на месте, где сегодня расположена «Ротонда». Существует поверье: если поседеть в кресле, у которого стоит Грановский и при этом загадать желание – оно обязательно сбудется.

А чтобы удача сопутствовала во всех делах – нужно погладить собаку, которая находится у ног ювелира.

Решение проблем

В 2021 году на улице Яворницкого в Днепре появился необычный арт-объект под названием «Узел». По задумке авторов скульптуры, она отражает борьбу, которая постоянно происходит внутри каждого человека. Высота узлов – 2 метра, а вес каждого – около тонны.

Существует поверье, что если есть проблема, которая кажется неразрешимой, то нужно потереть один из узлов – и тогда либо проблема, либо сама решится, либо тому, у кого она была, придет в голову ее оптимальное решение.

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