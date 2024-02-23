Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

730 дней: главные события второго года полномасштабной войны (ФОТО)

Сегодня 15:28
просмотров

Вот уже два года как Украина противостоит рф в полномасштабной войне. За второй год борьбы было много разных событий – на фронте и в тылу, которые заставляли украинцев радоваться и плакать.  

Новости Днепра про 730 дней: главные события второго года полномасштабной войны (ФОТО) 

Журналисты dnepr.info собрали самые значительные события второго года войны в подборку.

О самых значительных событиях первого года войны можно посмотреть тут

Февраль

Накануне первой годовщины полномасштабного вторжения Киев с визитом посетил президент США Джо Байден. Во время визита, он вместе с Владимиром Зеленским прогулялись по Киеву под звуки воздушной тревоги.

Новости Днепра про 730 дней: главные события второго года полномасштабной войны (ФОТО)

Март

7 марта в бою был убит Герой Украины Дмитрий «Да Винчи» Коцюбайло. Он погиб в бою под Бахмутом. Коцюбайло – первый доброволец, получивший это звание при жизни. Командир спецподразделения «Волки Да Винчи». На церемонии прощания с военным присутствовали Владимир Зеленский, Валерий Залужный, тогдашний министр обороны Алексей Резников, Кирилл Буданов.

Новости Днепра про 730 дней: главные события второго года полномасштабной войны (ФОТО)

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал орден на арест президента рф. В его отношении были выдвинуты обвинения в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в рф. Во время войны это считается военным преступлением. Теперь путин не может посещать страны, в которых ратифицирован Римский статут – его там могут арестовать и передать в суд в Гаагу. Всего  таких стран в мире 123.

Новости Днепра про 730 дней: главные события второго года полномасштабной войны (ФОТО)

Вместе с ним суд выдал орден на арест уполномоченной по правам ребенка в рф марии львовой-беловой. Ей выдвинуты аналогичные обвинения.

Апрель

На Пасху в этом году ПЦУ впервые провела богослужение в Киево-Печерской лавре. то стало первым за 300 лет пасхальным богослужением на украинском языке в стенах этой святыни.

Новости Днепра про 730 дней: главные события второго года полномасштабной войны (ФОТО)

Май

В начале мая два беспилотника атаковали Кремль. Они взорвались над одним из куполов дворца. Рф сразу заявила о том, что это сделала Украина. В Киеве опровергли такое заявление.

Новости Днепра про 730 дней: главные события второго года полномасштабной войны (ФОТО)

Также в мае рф начала обстреливать столицу Украины ракетами разных типов. Наше ПВО отразило удары. Среди сбитых ракет были и гиперзвуковые «Кинжалы». В ВСУ заявили, что сбили ракету системой Patriot. Ранее наша ПВО не могла сбивать эту ракету.

Новости Днепра про 730 дней: главные события второго года полномасштабной войны (ФОТО)

В конце мая ВСУ вышли из Бахмута. Боевые действия за город начались в августе 2022 года.

Новости Днепра про 730 дней: главные события второго года полномасштабной войны (ФОТО)

Также в мае легион «Свобода России» вместе с «Российским добровольческим корпусом» зашли в Белгородскую и Брянскую области. Там они «полностью освободили» несколько населенных пунктов. В ГУР МО Украины действия «РДК» и легиона называли: «созданием полосы безопасности» для защиты украинцев.

Новости Днепра про 730 дней: главные события второго года полномасштабной войны (ФОТО)

Июнь

Ночью 6 июня рф взорвала Каховскую ГЕС. Мощные потоки воды хлынули на города, расположенные ниже по течению реки. Затопило около 30 населенных пунктов, часть из которых находятся в оккупации. Начались перебои с поставкой воды в Кривом Роге, Марганце и Никополе. Сейчас на месте, где когда-то была вода растет лес.

Новости Днепра про 730 дней: главные события второго года полномасштабной войны (ФОТО)

Июль

После визита в Турцию Владимир Зеленский вернулся в Украину забрав в собой командиров полка «Азов», которые обороняли Мариуполь и «Азовсталь». После освобождения из плена они 10 месяцев находились в Турции.

Новости Днепра про 730 дней: главные события второго года полномасштабной войны (ФОТО)

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан после победы на соревновании на чемпионате мира в Италии отказалась пожать руку сопернице из рф. Сначала за этот поступок спортсменку дисквалифицировали, поскольку по правилам поединок не считается завершенным, если соперники не пожали друг другу руки. Но позже дисквалификация была отменена, а позже правило рукопожатий в этом виде спорта решили вовсе отменить.

Новости Днепра про 730 дней: главные события второго года полномасштабной войны (ФОТО)

В ночь на 17 июля Украина ударила по опорам крымского моста надводными дронами. Был поврежден автодорожный пролет и железнодорожная часть моста.

Новости Днепра про 730 дней: главные события второго года полномасштабной войны (ФОТО)

Август

В ночь на 24 августа в ходе спецоперации бойцы ГУР МО высадились на берег в Крыму, вступили в бой с оккупантами в результате чего была уничтожена вражеская техника, а противник понес потери. После этого бойцы развернули украинский флаг на территории оккупированного полуострова.

Новости Днепра про 730 дней: главные события второго года полномасштабной войны (ФОТО)

Также в августе пилот военного самолета из РФ угнал транспорт и высадился на территории Украины. Вертолет должен был перевезти российским базам авиазапчасти для истребителей, но вместо этого сел в Харьковской области. Позже стало известно, что это была заранее спланированная спецоперация ГУР МО под названием «Синица». Пилот вертолета свое решение мотивировал тем, что не хочет участвовать в войне. Также он получил денежное вознаграждение и новые документы. 19 февраля стало известно, что пилот вертолета Максим Кузьминов был убит в Испании еще 13 февраля.

Новости Днепра про 730 дней: главные события второго года полномасштабной войны (ФОТО)

Сентябрь

22 сентября ВСУ нанесли удар по штабу черноморского флота рф в Севастополе. Ракеты попали в штаб во время совещания руководства.

Новости Днепра про 730 дней: главные события второго года полномасштабной войны (ФОТО)

Октябрь

В октябре стало известно, что ВСУ получили от США первую партию ракет ATACMS дальностью действия около 160 км. Ракеты были применены при ударе по аэродрому в Бердянске и Луганске, когда там находилось большое количество летной техники. Было уничтожено 9 вертолетов, пусковая установка ПВО, склад боеприпасов и специальная техника.

Новости Днепра про 730 дней: главные события второго года полномасштабной войны (ФОТО)

Ноябрь

Польские протестующие на украинской границе заблокировали движение фур на трех пунктах пропуска. Протесты продолжаются до сих пор.

Новости Днепра про 730 дней: главные события второго года полномасштабной войны (ФОТО)

Декабрь

29 декабря рф нанесла самую массированную за все время войны атаку по городам Украины. всего было выпущено 158 воздушных целей из которых 110 – это ракеты. Нашей ПВО удалось уничтожить 114 целей. В частности в Днепре ракета попала торговый центр, пострадал роддом. Над Днепропетровской областью было сбито 18 ракет. В области погибло 6 человек и пострадало еще 30.

Новости Днепра про 730 дней: главные события второго года полномасштабной войны (ФОТО)

Январь

В начале января между Украиной и рф произошел один из самых больших обменов пленными. Домой вернулись 230 защитников. Это были военный ВСУ, Нацгвардии, ДПСУ, Нацполиции, рядовые и офицеры.

Новости Днепра про 730 дней: главные события второго года полномасштабной войны (ФОТО)

Над Азовским морем нашими воздушными силами был сбит самолет А-50, выполняющий функции «летающего радара». Во время воздушных тревог он выслеживал в каких местах находится наше ПВО, а также помогал обнаруживать украинские самолеты. Вместе с ним был подбит самолет Ил-22, выполняющий роль пункта воздушного управления.

Новости Днепра про 730 дней: главные события второго года полномасштабной войны (ФОТО)

Февраль

9 февраля главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный был уволен. На его место был назначен генерал –полковник Александр Сырский.

Новости Днепра про 730 дней: главные события второго года полномасштабной войны (ФОТО)

Позже Валерию Залужному было присвоено звание Герой Украины.

Новости Днепра про 730 дней: главные события второго года полномасштабной войны (ФОТО)

17 февраля украинские войска вышли из Авдеевки.

Новости Днепра про 730 дней: главные события второго года полномасштабной войны (ФОТО)

Новости Днепра про 730 дней: главные события второго года полномасштабной войны (ФОТО)Українська Новости Днепра про 730 дней: главные события второго года полномасштабной войны (ФОТО)Русский

Автор:


# # # # # # # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Полиция Днепра разыскивает 59-летнюю женщину: скрывается, чтобы избежать наказания
Новости Днепра
Сегодня 15:20
Полиция Днепра разыскивает 59-летнюю женщину: скрывается, чтобы избежать наказания

Присмотритесь внимательно к фото!

Стипендия гарантирована: жителей Днепра приглашают на бесплатное обучение в школе водителей электротранспорта
Новости Днепра
Сегодня 14:30
Стипендия гарантирована: жителей Днепра приглашают на бесплатное обучение в школе водителей электротранспорта

К кандидатам всего 2 требования!

«Призрачный гонщик»: в Днепре посреди пустыря нашли сожженный байк
Новости Днепра
Сегодня 14:14
«Призрачный гонщик»: в Днепре посреди пустыря нашли сожженный байк

В Самарском районе Днепра посреди пустыря заметили сожженный байк.

В Днепре напротив ТРЦ Neo Plaza автомобиль попал под трамвай (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 13:05
В Днепре напротив ТРЦ Neo Plaza автомобиль попал под трамвай (ФОТО)

В Днепре автомобиль не разминулся с трамваем.

Последние новости

Полиция Днепра разыскивает 59-летнюю женщину: скрывается, чтобы избежать наказания
Полиция Днепра разыскивает 59-летнюю женщину: скрывается, чтобы избежать наказания

Присмотритесь внимательно к фото!

Сегодня 15:20
5
просмотров
Стипендия гарантирована: жителей Днепра приглашают на бесплатное обучение в школе водителей электротранспорта
Стипендия гарантирована: жителей Днепра приглашают на бесплатное обучение в школе водителей электротранспорта

К кандидатам всего 2 требования!

Сегодня 14:30
3
просмотров
«Призрачный гонщик»: в Днепре посреди пустыря нашли сожженный байк
«Призрачный гонщик»: в Днепре посреди пустыря нашли сожженный байк

В Самарском районе Днепра посреди пустыря заметили сожженный байк.

Сегодня 14:14
3
просмотров
В Днепре напротив ТРЦ Neo Plaza автомобиль попал под трамвай (ФОТО)
В Днепре напротив ТРЦ Neo Plaza автомобиль попал под трамвай (ФОТО)

В Днепре автомобиль не разминулся с трамваем.

Сегодня 13:05
4
просмотров
Удар по многоэтажке в Днепре: врач рассказал, в каком состоянии пострадавшие
Удар по многоэтажке в Днепре: врач рассказал, в каком состоянии пострадавшие

Сегодня около двух ночи россияне атаковали Днепр.

Сегодня 13:02
11
просмотров
В Кривом Роге 6-летний ребенок нашел боевую гранату на детской площадке
В Кривом Роге 6-летний ребенок нашел боевую гранату на детской площадке

На место вызвали правоохранителей.

Сегодня 12:30
7
просмотров
В некоторых районах Днепра кроме света нет и воды: когда ее вернут
В некоторых районах Днепра кроме света нет и воды: когда ее вернут

В Днепре 23 февраля на ряде улиц отключили воду.

Сегодня 12:18
6
просмотров
Под завалами дома в Днепре не могут найти 96-летнего мужчину и еще одну женщину
Под завалами дома в Днепре не могут найти 96-летнего мужчину и еще одну женщину

В Днепре идет поисково-спасательная операция.

Сегодня 11:28
12
просмотров
Жители дома, в который попал российский БПЛА, могут получить материальную помощь: куда обращаться
Жители дома, в который попал российский БПЛА, могут получить материальную помощь: куда обращаться

Сегодня около двух ночи россияне атаковали Днепр.

Сегодня 11:15
7
просмотров
Впервые за 50 лет: частный космический корабль США совершил посадку на Луну
Впервые за 50 лет: частный космический корабль США совершил посадку на Луну

На Луну высадился частный космический корабль.

Сегодня 11:06
2
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх