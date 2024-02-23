730 дней: главные события второго года полномасштабной войны (ФОТО)

Вот уже два года как Украина противостоит рф в полномасштабной войне. За второй год борьбы было много разных событий – на фронте и в тылу, которые заставляли украинцев радоваться и плакать.

Журналисты dnepr.info собрали самые значительные события второго года войны в подборку.

О самых значительных событиях первого года войны можно посмотреть тут.

Февраль

Накануне первой годовщины полномасштабного вторжения Киев с визитом посетил президент США Джо Байден. Во время визита, он вместе с Владимиром Зеленским прогулялись по Киеву под звуки воздушной тревоги.

Март

7 марта в бою был убит Герой Украины Дмитрий «Да Винчи» Коцюбайло. Он погиб в бою под Бахмутом. Коцюбайло – первый доброволец, получивший это звание при жизни. Командир спецподразделения «Волки Да Винчи». На церемонии прощания с военным присутствовали Владимир Зеленский, Валерий Залужный, тогдашний министр обороны Алексей Резников, Кирилл Буданов.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал орден на арест президента рф. В его отношении были выдвинуты обвинения в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в рф. Во время войны это считается военным преступлением. Теперь путин не может посещать страны, в которых ратифицирован Римский статут – его там могут арестовать и передать в суд в Гаагу. Всего таких стран в мире 123.

Вместе с ним суд выдал орден на арест уполномоченной по правам ребенка в рф марии львовой-беловой. Ей выдвинуты аналогичные обвинения.

Апрель

На Пасху в этом году ПЦУ впервые провела богослужение в Киево-Печерской лавре. то стало первым за 300 лет пасхальным богослужением на украинском языке в стенах этой святыни.

Май

В начале мая два беспилотника атаковали Кремль. Они взорвались над одним из куполов дворца. Рф сразу заявила о том, что это сделала Украина. В Киеве опровергли такое заявление.

Также в мае рф начала обстреливать столицу Украины ракетами разных типов. Наше ПВО отразило удары. Среди сбитых ракет были и гиперзвуковые «Кинжалы». В ВСУ заявили, что сбили ракету системой Patriot. Ранее наша ПВО не могла сбивать эту ракету.

В конце мая ВСУ вышли из Бахмута. Боевые действия за город начались в августе 2022 года.

Также в мае легион «Свобода России» вместе с «Российским добровольческим корпусом» зашли в Белгородскую и Брянскую области. Там они «полностью освободили» несколько населенных пунктов. В ГУР МО Украины действия «РДК» и легиона называли: «созданием полосы безопасности» для защиты украинцев.

Июнь

Ночью 6 июня рф взорвала Каховскую ГЕС. Мощные потоки воды хлынули на города, расположенные ниже по течению реки. Затопило около 30 населенных пунктов, часть из которых находятся в оккупации. Начались перебои с поставкой воды в Кривом Роге, Марганце и Никополе. Сейчас на месте, где когда-то была вода растет лес.

Июль

После визита в Турцию Владимир Зеленский вернулся в Украину забрав в собой командиров полка «Азов», которые обороняли Мариуполь и «Азовсталь». После освобождения из плена они 10 месяцев находились в Турции.

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан после победы на соревновании на чемпионате мира в Италии отказалась пожать руку сопернице из рф. Сначала за этот поступок спортсменку дисквалифицировали, поскольку по правилам поединок не считается завершенным, если соперники не пожали друг другу руки. Но позже дисквалификация была отменена, а позже правило рукопожатий в этом виде спорта решили вовсе отменить.

В ночь на 17 июля Украина ударила по опорам крымского моста надводными дронами. Был поврежден автодорожный пролет и железнодорожная часть моста.

Август

В ночь на 24 августа в ходе спецоперации бойцы ГУР МО высадились на берег в Крыму, вступили в бой с оккупантами в результате чего была уничтожена вражеская техника, а противник понес потери. После этого бойцы развернули украинский флаг на территории оккупированного полуострова.

Также в августе пилот военного самолета из РФ угнал транспорт и высадился на территории Украины. Вертолет должен был перевезти российским базам авиазапчасти для истребителей, но вместо этого сел в Харьковской области. Позже стало известно, что это была заранее спланированная спецоперация ГУР МО под названием «Синица». Пилот вертолета свое решение мотивировал тем, что не хочет участвовать в войне. Также он получил денежное вознаграждение и новые документы. 19 февраля стало известно, что пилот вертолета Максим Кузьминов был убит в Испании еще 13 февраля.

Сентябрь

22 сентября ВСУ нанесли удар по штабу черноморского флота рф в Севастополе. Ракеты попали в штаб во время совещания руководства.

Октябрь

В октябре стало известно, что ВСУ получили от США первую партию ракет ATACMS дальностью действия около 160 км. Ракеты были применены при ударе по аэродрому в Бердянске и Луганске, когда там находилось большое количество летной техники. Было уничтожено 9 вертолетов, пусковая установка ПВО, склад боеприпасов и специальная техника.

Ноябрь

Польские протестующие на украинской границе заблокировали движение фур на трех пунктах пропуска. Протесты продолжаются до сих пор.

Декабрь

29 декабря рф нанесла самую массированную за все время войны атаку по городам Украины. всего было выпущено 158 воздушных целей из которых 110 – это ракеты. Нашей ПВО удалось уничтожить 114 целей. В частности в Днепре ракета попала торговый центр, пострадал роддом. Над Днепропетровской областью было сбито 18 ракет. В области погибло 6 человек и пострадало еще 30.

Январь

В начале января между Украиной и рф произошел один из самых больших обменов пленными. Домой вернулись 230 защитников. Это были военный ВСУ, Нацгвардии, ДПСУ, Нацполиции, рядовые и офицеры.

Над Азовским морем нашими воздушными силами был сбит самолет А-50, выполняющий функции «летающего радара». Во время воздушных тревог он выслеживал в каких местах находится наше ПВО, а также помогал обнаруживать украинские самолеты. Вместе с ним был подбит самолет Ил-22, выполняющий роль пункта воздушного управления.

Февраль

9 февраля главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный был уволен. На его место был назначен генерал –полковник Александр Сырский.

Позже Валерию Залужному было присвоено звание Герой Украины.

17 февраля украинские войска вышли из Авдеевки.

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