Как самостоятельно посчитать размер помощи по безработице в 2024 году: инструкция

Журналисты dnepr.info узнали, каков размер этого пособия и как его можно рассчитать самостоятельно.
Пособие по безработице выплачивается только тем, кто стал на учет в центр занятости. Размер выплаты зависит от размера заработной платы на последнем месте работы, страхового стажа и на каком основании или из-за чего человек лишился работы.
Каждому безработному платится индивидуальная сумма. Если страховой стаж не более 2-х лет, то платить будут 50% от средней заработной платы работника. Если есть до 6 лет стажа – сумма будет составлять 55% от средней зарплаты, если стажа от 6 до 12 лет – то можно рассчитывать на 60%. Стажа набралось более 18 лет – платить будут 70%.
Но в дальнейшем сумма будет сокращаться. Первые 90 дней центр занятости будет платить сумму в полном объеме, следующие 90 дней безработный будет получать уже 80% от назначенной суммы, а после их истечения ему будут выплачивать 70% от суммы.
Сумму выплат можно посчитать и самостоятельно. Для этого необходимо вычислить свою среднюю зарплату за последние полгода. Еще одна цифра, которую нужно знать – это количество календарных рабочих дней за последние полгода.
После этого необходимо полученную сумму зарплаты разделить на количество проработанных дней и таким образом безработный получит среднюю сумму, которую он получал за день работы.
После этого, полученное число необходимо умножить на тот или иной процент выплат, который платится согласно страховому стажу и разделить на 100. Например, если стажа всего 2 года – нужно умножать на 50%, если стажа 6 лет – на 55% и так далее. Полученная сумма и будет являться той, которую безработный будет получать первые 90 дней в своем новом статусе. Далее она будет уменьшаться.
Максимальный размер выплат в военное время не может превышать размер минимальной заработной платы. Она в Украине пока что составляет 7,1 тыс грн.
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