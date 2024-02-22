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  • Старинный дом на центральном проспекте Днепра хотят превратить в гостиницу: как здание выглядит сейчас (ФОТО)

Старинный дом на центральном проспекте Днепра хотят превратить в гостиницу: как здание выглядит сейчас (ФОТО)

Сегодня 14:54
просмотров

В Днепре один из старинных домов, что находятся на центральном проспекте собираются превратить в современную гостиницу. Уже даже был представлен архитектурный проект будущего отеля. Согласно ему, существующее здание старинного особняка не только реконструируют, но и надстроят над ним несколько этажей.

Новости Днепра про Старинный дом на центральном проспекте Днепра хотят превратить в гостиницу: как здание выглядит сейчас (ФОТО)

Журналисты dnepr.info прогулялись по проспекту Яворницкого и запечатлели как сейчас выглядит старинное здание.

Новости Днепра про Старинный дом на центральном проспекте Днепра хотят превратить в гостиницу: как здание выглядит сейчас (ФОТО)

Дом высотой в два с половиной этажа был построен в городе в конце 1890-х годов. Фасад его до сих пор украшает лепнина, правда кое-где она выглядит изрядно «изношенной». Во дворе здания есть пристройки к дому, но подойти к ним сложно – проход между домами закрыт железными воротами.

Новости Днепра про Старинный дом на центральном проспекте Днепра хотят превратить в гостиницу: как здание выглядит сейчас (ФОТО)

Дверь здания также заперта на ключ, попасть внутрь невозможно.

Окна первого, подвального этажа здания наполовину «утоплены» в земле и закрыты решетками. Также в подвал ведет дверь, стекло на ней разбито, вероятно кто-то пытался попасть внутрь, но, судя по всему, безуспешно.

Новости Днепра про Старинный дом на центральном проспекте Днепра хотят превратить в гостиницу: как здание выглядит сейчас (ФОТО)

Само здание изначально было построено из красного екатеринославского кирпича со временем изменило свой цвет на бледно-зеленый, а сейчас штукатурка на нем потрескалась и облезла.

Новости Днепра про Старинный дом на центральном проспекте Днепра хотят превратить в гостиницу: как здание выглядит сейчас (ФОТО)

Здание пустует уже очень давно. Местные хулиганы кое-где «украсили» его с помощью баллончика с краской.

Новости Днепра про Старинный дом на центральном проспекте Днепра хотят превратить в гостиницу: как здание выглядит сейчас (ФОТО)

Окна в доме целые, кое-где открыты форточки.

Новости Днепра про Старинный дом на центральном проспекте Днепра хотят превратить в гостиницу: как здание выглядит сейчас (ФОТО)

Фасад здания выглядит облезлым, облупленным. Лепнина осыпается. Что раньше тут находилось – неизвестно.

Новости Днепра про Старинный дом на центральном проспекте Днепра хотят превратить в гостиницу: как здание выглядит сейчас (ФОТО)

Уже порядка 10 лет оно стоит заброшенным.

 

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