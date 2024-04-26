В Днепре лейтенант требовал с подчиненных 600 тыс. гривен за начисление «боевых»

В Днепре под суд пойдет военный, требовавший 600 тысяч гривен за начисление боевых выплат подчиненным.

Речь идет о старшем лейтенанте одной из воинских частей, который по информации Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона, требовал деньги из подчиненных.

В частности, ему инкриминируется получение неправомерной выгоды должностным лицом.

Следствием установлено, что старший лейтенант требовал и получил 600 тыс. грн. от подчиненного военнослужащего за несоздание препятствий в начислении денежных средств, за так называемые «боевые», четырем военнослужащими его подразделения.

В настоящее время обвиняемый под арестом. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

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