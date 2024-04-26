В Днепре лейтенант требовал с подчиненных 600 тыс. гривен за начисление «боевых»

Речь идет о старшем лейтенанте одной из воинских частей, который по информации Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона, требовал деньги из подчиненных.
В частности, ему инкриминируется получение неправомерной выгоды должностным лицом.
Следствием установлено, что старший лейтенант требовал и получил 600 тыс. грн. от подчиненного военнослужащего за несоздание препятствий в начислении денежных средств, за так называемые «боевые», четырем военнослужащими его подразделения.
В настоящее время обвиняемый под арестом. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.
Читайте также:
Автор:
Если у жителя Днепра меньше 15 лет официального трудового стажа…
В Днепре Новый мост застрял в пробках.
Уже скоро мы будем отмечать Пасху - в этом году…
Сегодня район Подстанции и конец проспекта Науки (Гагарина) считаются одними…
Если у жителя Днепра меньше 15 лет официального трудового стажа и он достиг пенсионного возраста, то на пенсию он сможет выйти только в 65 лет и сможет получать государственную социальную помощь, а не пенсию.
Задержали мужчину, подозреваемого в захвате земель у Голубых озер.
В Днепре Новый мост застрял в пробках.
Уже скоро мы будем отмечать Пасху - в этом году праздник будет 5 мая.
Сегодня район Подстанции и конец проспекта Науки (Гагарина) считаются одними из самых престижных в Днепре. Тут есть торговый центр, множество магазинов, а транспортная развязка позволяет добраться в любую точку Днепра.
В Днепре и области начали расти цены на бензин.
Важно: в Украине Национальный календарь профилактических прививок предусматривает бесплатную вакцинацию против 10 заболеваний: туберкулеза, гепатита В, кори, эпидемического паротита (свинки), краснухи, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и хиб-инфекции.
В Раде отложили голосование за переименование городов Днепропетровской области.
Временную защиту, срок которой должен завершиться 30 июня, планируют продлить для всех украинских беженцев.
Это - глициния.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!