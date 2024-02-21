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Социальные выплаты вместо пенсии: как их получить и какая сумма

Сегодня 17:19
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Те жители Днепра и Украины, у которых страховой стаж насчитывает менее 15 лет не могут получать пенсию. Государство вместо этого выплачивает им социальную помощь. Каждый год сумма помощи может меняться, поскольку зависит от суммы прожиточного минимума.

Новости Днепра про Социальные выплаты вместо пенсии: как их получить и какая сумма

Что необходимо для получения социальных выплат – узнавали журналисты dnepr.info.

Сумма выплат

Размер социальных выплат определяется как разница между прожиточным минимумом для тех, кто утратил трудоспособность и средним доходом на каждого члена семьи за последние полгода. Но такие выплаты не могут превышать 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Так что даже если остальные члены семьи пенсионера по возрасту зарабатывают достаточно, он все равно не сможет получать более 3 028 грн. Именно столько сегодня составляет прожиточный минимум для трудоспособных лиц.

Для тех, кто утратил трудоспособность сумма прожиточного минимума в 2024 году составляет 2 361 грн.

Как оформить

Для получения выплат необходимо обратиться в отделение органов социальной защиты по месту регистрации. При себе нужно иметь такие документы: паспорт, идентификационный код, справку о стаже от Пенсионного фонда, декларацию о доходах за последние полгода. На месте необходимо будет написать заявление.

Когда выходить на пенсию

С начала 2024 года в Украине изменился размер стажа, необходимого для выхода на пенсию в 60 лет. Уйти на заслуженный отдых и получать при этом заработанную пенсию можно при наличии 31 года страхового стажа. Если его насчитывается от 21 до 31 года уйти на пенсию человек сможет в 63 года.

Если стажа набралось от 21 года до 15 лет – то на пенсию по возрасту можно уйти лишь в 65 лет. Если человек достиг уже этого возраста, но страхового стажа у него набралось до 15 лет, то он может претендовать лишь на социальные выплаты или так называемую «социальную пенсию».

Также можно докупить необходимый стаж. Как это сделать можно почитать тут.

 

 

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