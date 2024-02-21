Социальные выплаты вместо пенсии: как их получить и какая сумма

Что необходимо для получения социальных выплат – узнавали журналисты dnepr.info.
Размер социальных выплат определяется как разница между прожиточным минимумом для тех, кто утратил трудоспособность и средним доходом на каждого члена семьи за последние полгода. Но такие выплаты не могут превышать 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Так что даже если остальные члены семьи пенсионера по возрасту зарабатывают достаточно, он все равно не сможет получать более 3 028 грн. Именно столько сегодня составляет прожиточный минимум для трудоспособных лиц.
Для тех, кто утратил трудоспособность сумма прожиточного минимума в 2024 году составляет 2 361 грн.
Для получения выплат необходимо обратиться в отделение органов социальной защиты по месту регистрации. При себе нужно иметь такие документы: паспорт, идентификационный код, справку о стаже от Пенсионного фонда, декларацию о доходах за последние полгода. На месте необходимо будет написать заявление.
С начала 2024 года в Украине изменился размер стажа, необходимого для выхода на пенсию в 60 лет. Уйти на заслуженный отдых и получать при этом заработанную пенсию можно при наличии 31 года страхового стажа. Если его насчитывается от 21 до 31 года уйти на пенсию человек сможет в 63 года.
Если стажа набралось от 21 года до 15 лет – то на пенсию по возрасту можно уйти лишь в 65 лет. Если человек достиг уже этого возраста, но страхового стажа у него набралось до 15 лет, то он может претендовать лишь на социальные выплаты или так называемую «социальную пенсию».
Также можно докупить необходимый стаж. Как это сделать можно почитать тут.
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