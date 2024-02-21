Где находились и как выглядели первые купальни на Днепре в Екатеринославе

Несмотря на близость к реке жители Екатеринослава не использовали ее для купания как вида отдыха. В 1870-х годах было популярно кататься на лодках по реке, а весь берег Днепра был занят складами и лесопильнями. Там, где их не было – был крутой скалистый спуск к воде, так что купаться было неудобно. На скалах устраивали пикники.

Единственное место, где можно было найти кусочек песка и пологий заход в воду находилось за улицей Коцюбинского, в районе современных улиц Европейской и Воскресенской. Там же были построены и специальные «купальни». Это закрытые беседки, которые находились на воде и пройти к которым можно было по пирсу. Они предназначались на богатых жителей города. Рабочие фабрик и заводов купались в плавнях, недалеко от своих слободок.

Купальни были разделены на мужские и женские. В каждой такой беседке была лесенка, которая вела вводу. Любитель водных процедур мог окунуться в воду – купальни стояли на небольшой глубине, до 1,5 метра, а после посидеть на деревянной скамеечке в беседке, обсохнуть или сменить костюм. Такие купальни были распространены по всей стране.

В Екатеринославе купальни не пользовались большим спросом, все-таки многие брезговали плавать в воде неподалеку порта. Купальные костюмы также были не слишком удобны и больше походили на современное длинное и закрытое платье – для женщин, а также костюм в виде футболки и штанов – для мужчин. Плавать в таком было то еще удовольствие.

Купальни работали в теплое время года и находились прямо между лесопилками и складами. В холодное время из-за пологого входа в реку это место пользовалось популярностью среди верующих людей: они тут окунались в воду на Крещенье.

Самым популярным видом отдыха было все-таки катание на реке. Для любителей лодок даже открыли в городе яхт-клуб. Он находился возле Монастырского острова.

Первые купальни в городе появились только в конце 1890-х годов. По своему внешнему виду они были практически типовыми для всех городов, где был выход к реке или морю.

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