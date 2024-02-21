Детская поликлиника и фонтан в сквере: что раньше было на месте Дома книги в Днепре (ФОТО)

Журналисты dnepr.info решили вспомнить как раньше выглядели дома, на месте которых сегодня находится многоэтажка и популярный супермаркет.
Современная улица Вернадского появилась на карте города в 1840-х годах. Первое ее название было Новодворянская. Здесь строились преимущественно усадьбы.
Во время Второй мировой войны улица сильно пострадала от бомбежек и боев. Часть зданий находились в аварийном состоянии.
В 1976 году тут появилась первая городская высотка – 19 –ти этажный жилой дом названные «Домом книги» в честь магазина на первом этаже. Рядом с ним на клумбе были цветочные часы. На их месте со временем был построен магазин.
В доме, на месте которого сегодня стоит Дом книги была детская поликлиника. Во дворе поликлиники был небольшой сквер с фонтаном. Правда, нередко в нем не было воды. Но детям он все равно нравился.
На углу проспекта и улицы был небольшой киоск, где можно было купить разные мелочи.
фото: Г. Алексеева, А. Волок, В. Хохолев, Elena Chorna, группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»
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