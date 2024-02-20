Помощь матерям-одиночкам в Днепре: какие документы нужны для оформления

Журналисты dnepr.info разбирались, какие документы необходимы для получения такой помощи.
Право на помощь имеют те одинокие матери, у которых в свидетельстве о рождении ребенка напротив графы «отец» стоит прочерки. Кроме этого, на помощь могут претендовать вдовы и вдовцы, при условии, что их брак был расторгнут до дня смерти одного из родителей ребенка.
Для получения выплат необходимо подать заявление о назначении социальной помощи и декларацию о доходах. Также нужна будет выписка из ЗАГСа о рождении ребенка и копия его свидетельства о рождении. Если на помощь претендуют усыновители – потребуется копия решения об усыновлении малыша, если вдова или вдовец – копия свидетельства о смерти бывшего супруга и справка о том, что дети не получают социальную пенсию или любую другую государственную социальную помощь.
Все эти документы необходимо принести в отделение органов социальной защиты или ЦНАП.
Выплата помощи матери-одиночке в Украине может быть прекращена, если она была лишена родительских прав, отказалась от воспитания ребенка, временно ребенок был устроен на полное государственное содержание. Также перестанут платить если решение об усыновлении ребенка было признано недействительным либо ребенок достиг 18-летнего возраста или пошел на работу.
Максимальный размер помощи на ребенка от государства в 2024 году составляет: на ребенка в возрасте до 6 лет – 2563 грн, на тех, кому исполнилось от 6 до 18 лет – 3196 грн. Также одинокие матери могут получать алименты от государства. Они предоставляются как временная помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, их место пребывания неизвестно или у них просто нет возможности содержать ребенка. Размер такой помощи составляет не менее 50% прожиточного минимума для ребенка. То есть это 1281 грн и 1598 грн на детей до 6 лет и от 6 до 18 лет соответственно.
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