Допомога одиноким матерям у Дніпрі: які документи потрібні для оформлення

Жінки, які не перебувають у шлюбі і поодинці виховують дитину, можуть отримати грошову допомогу. Право на неї також мають самотні усиновлювачі, вдови чи вдівці.

Журналісти dnepr.info розбиралися, які документи потрібні для отримання такої допомоги.

Право на допомогу мають ті самотні матері, які мають у свідоцтві про народження дитини навпроти графи «батько» стоїть прочерк. Крім цього, на допомогу можуть претендувати вдови та вдівці, за умови, що їхній шлюб був розірваний до дня смерті одного з батьків дитини.

Які документи необхідні

Для отримання виплат необхідно подати заяву про призначення соціальної допомоги та декларацію про доходи. Також потрібна буде виписка із РАГСу про народження дитини та копія її свідоцтва про народження.

Якщо на допомогу претендують усиновлювачі – буде потрібна копія рішення про усиновлення малюка, якщо вдова чи вдівець – копія свідоцтва про смерть колишнього чоловіка та довідка про те, що діти не отримують соціальну пенсію чи будь-яку іншу державну соціальну допомогу.

Усі ці документи необхідно принести у відділення органів соціального захисту чи ЦНАП.

Коли можуть скасувати допомогу на дитину 2024

Виплата допомоги одинокій матері в Україні може бути припинена, якщо вона була позбавлена батьківських прав, відмовилася від виховання дитини, тимчасово дитина була влаштована на повне державне утримання.

Також перестануть платити якщо рішення про усиновлення дитини було визнано недійсним або дитина досягла 18-річного віку або пішла на роботу.

Розмір допомоги на дитину 2024

Максимальний розмір допомоги на дитину від держави у 2024 році становить: на дитину віком до 6 років – 2563 грн, на тих, кому виповнилося від 6 до 18 років – 3196 грн.

Також самотні матері можуть одержувати аліменти від держави. Вони надаються як тимчасова допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, їхнє місце перебування невідоме або просто немає можливості утримувати дитину. Розмір такої допомоги становить не менше ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини. Тобто це 1281 грн та 1598 грн на дітей до 6 років та від 6 до 18 років відповідно.

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