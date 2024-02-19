Как в Днепре выглядел исчезнувший павильон, где собрались любители шахмат (ФОТО)

Парк Глобы в Днепре за все время своего существования пережил не одну реконструкцию. Последний раз – в 1970-х годах. Тогда были снесены многие павильоны и даже небольшой мост через озеро, убран ряд аттракционов. На их месте появились новые места для отдыха.

Журналисты dnepr.info узнали, что раньше в парке Глобы был павильон, где собирались любители шахмат.

На месте нынешней детской площадке в парке Глобы в Днепре в 1950-х годах стоял необычный деревянный павильон с башенкой – в нем собирались шахмастисты. Этот вид спорта был очень популярен, поэтому в шахматы играли везде: в институтах, на заводах, в техникумах, в домах культуры и конечно же парках. В летнее время шахматисты собирались на свежем воздухе, играли партии в скверах, ротондах или беседках. Когда холодало или шел дождь – перебирались в здания.

На фото, кроме необычной башенки вход в здание украшают две статуи в виде шахматных фигур.

Помимо шахматного кружка в павильоне был авиа и судомодельный кружок. Напротив здания находилось озеро и можно было взять на прокат лодки. Так что отдыхающие плавали по озеру и любовались парком, в том числе и необычным ажурным павильоном с башенкой.

Также в шахматном клубе был небольшой буфет, где можно было выпить чаю с пирожным или съесть бутерброд.

Здание снесли в 1970-х годах. На его месте построили детскую площадку.

фото: блог А. Костюка

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