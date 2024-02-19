Как в Днепре выглядел исчезнувший павильон, где собрались любители шахмат (ФОТО)

Журналисты dnepr.info узнали, что раньше в парке Глобы был павильон, где собирались любители шахмат.
На месте нынешней детской площадке в парке Глобы в Днепре в 1950-х годах стоял необычный деревянный павильон с башенкой – в нем собирались шахмастисты. Этот вид спорта был очень популярен, поэтому в шахматы играли везде: в институтах, на заводах, в техникумах, в домах культуры и конечно же парках. В летнее время шахматисты собирались на свежем воздухе, играли партии в скверах, ротондах или беседках. Когда холодало или шел дождь – перебирались в здания.
На фото, кроме необычной башенки вход в здание украшают две статуи в виде шахматных фигур.
Помимо шахматного кружка в павильоне был авиа и судомодельный кружок. Напротив здания находилось озеро и можно было взять на прокат лодки. Так что отдыхающие плавали по озеру и любовались парком, в том числе и необычным ажурным павильоном с башенкой.
Также в шахматном клубе был небольшой буфет, где можно было выпить чаю с пирожным или съесть бутерброд.
Здание снесли в 1970-х годах. На его месте построили детскую площадку.
фото: блог А. Костюка
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