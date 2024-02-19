Як у Дніпрі виглядав зниклий павільйон, де зібралися любителі шахів (ФОТО)

Парк Глоби у Дніпрі за весь час свого існування пережив не одну реконструкцію. Востаннє – у 1970-х роках. Тоді було знесено багато павільйонів і навіть невеликий міст через озеро, прибрано низку атракціонів. На їхньому місці з'явилися нові місця для відпочинку.

Журналісти dnepr.info дізналися, що раніше у парку Глоби був павільйон, де збиралися шанувальники шахів.

На місці нинішнього дитячого майданчика у парку Глоби у Дніпрі у 1950-х роках стояв незвичайний дерев’яний павільйон із вежею – у ньому збиралися шахістисти. Цей вид спорту був дуже популярний, тому в шахи грали скрізь: в інститутах, на заводах, у технікумах, у будинках культури та звичайно парках. Влітку шахісти збиралися на свіжому повітрі, грали партії у скверах, ротондах чи альтанках. Коли холодало чи йшов дощ – перебиралися до будинків.

На фото, окрім незвичайної вежі, вхід до будівлі прикрашають дві статуї у вигляді шахових фігур.

Крім шахового гуртка у павільйоні був авіа та судномодельний гуртки. Навпроти будівлі було озеро і можна було взяти на прокат човна. Тож відпочиваючі плавали озером і милувалися парком, у тому числі й незвичайним ажурним павільйоном з вежею.

Також у шаховому клубі був невеликий буфет, де можна було випити чаю з тістечком чи з’їсти бутерброд.

Будівлю знесли у 1970-х роках. На його місці збудували дитячий майданчик.

фото: блог А. Костюка

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