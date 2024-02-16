Как оформить дарственную на авто или недвижимость: инструкция и сколько это стоит

Что необходимо для оформления договора дарения – узнавали журналисты dnepr.info.
Чтобы оформить договор дарения или дарственную необходимо чтобы обе стороны – тот, кто решил сделать подарок и тот, кто его принимает отправились к нотариусу. После подписания документа даритель лишается права собственности, а тот, кому подарили недвижимость – приобретает на нее право, а нотариус это право регистрирует.
Для подписания дарственной обратиться можно к нотариусу в том городе, где прописана одна из сторон либо по месту жительства. Если имущество будет передаваться в дар родственнику первой или второй степени – это дети, супруги, родители, братья-сестры, внуки, дедушка и бабушка, то оплатить необходимо будет только услуги нотариуса, а сам договор не облагается налогом.
В другом случае нужно будет оплатить 1% от общей стоимости имущества, военный сбор – 1,5% и налог на доход – 5%.
Во время визита к нотариусу обе стороны должны иметь при себе паспорт и идентификационный код с налоговой, свидетельство о рождении либо другой договор, подтверждающий родство (если один родственник что-то дарит другому). Также понадобится документы на имущество, которое собираются дарить.
Если это квартира, то нужны свидетельство о приватизации или договор купли-продажи, техпаспорт, оценка стоимости имущества, выписка из кадастра, справка о количестве прописанных в квартире или доме, акт оценки объекта недвижимости.
В случае, если в дар передается автомобиль – алгоритм действий аналогичный. Необходима оценка стоимости машины, ее техпаспорт, договор купли-продажи.
Оспорить в суде договор дарения можно, если даритель был признан лицом с ограниченной дееспособностью. Сюда относятся не только проблемы психологического характера, но и состояние алкогольного или наркотического опьянения.
Если тот, кому подарили имущество совершил преступление против дарителя или членов его семьи, шантажировал, вынуждал к подписанию договора или даритель был обманут относительно юридического аспекта сделки – тогда договор дарения можно оспорить.
После подписания договора дарения право собственности сразу переходит в другие руки. Тогда как при написании завещания владелец имущества до смерти остается его хозяином. Расторгнуть договор дарения можно только в судебном порядке при наличии прописанных в законе обстоятельств.
Завещание легче обжаловать в суде, но последнее в отличии от дарственной не гарантирует, что имуществом будет на 100% владеть тот, кто в нем указан, если у составителя останутся несовершеннолетние дети или нетрудоспособные родственники первой линии.
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