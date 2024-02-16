Как выглядит котенок за 55 тыс грн на продажу в Днепре: в «голубой шубке» и откликается на «Світ Маршмеллоу» (ФОТО)

По статистике коты считаются самыми любимыми домашними питомцами – их содержат почти 80% тех, кто держит дома какого-нибудь зверя. Усатые и хвостатые делают жизнь своих хозяев ярче и веселее.

Любой котенок – с улицы, породистый или метис в одинаковой мере достоин любви. Но для некоторых владельцев домашних животных большую роль играет порода, наличие титулованных родителей и родословной питомца.

Журналисты dnepr.info собрали подборку самых дорогих котят на продажу в Днепре.

Котенка породы Мейн-кун в Днепре можно купить по цене 55 тыс грн. Как отмечает автор объявления, содержатся они в семье, ласковые, контактные, психологически и физически здоровы – их родители успешно сдали тесты на отсутствие генетических породных заболеваний. К новому владельцу котята попадут уже приученные к лотку и когтеточке.

Считается, что свое название порода получила в честь штата Мен, где и была выведена. Коты известны своими огромными размерами – вес может доходить до 12 кг, а длина их тела обычно более метра.

За 49,1 тыс грн в Днепре можно купить котенка породы Бамбино. У котят есть необходимые документы – паспорт, прививки. Данная порода – результат скрещивания двух других – сфинкса и манчкина. В результате вышел кот-бамбино, у которого короткие лапы и практически нет шерсти на теле.

Столько же обойдется котенок британской породы в «голубой шубке». Как отмечает автор объявления, котенок отлично знает, что такое лоток, но еще не получил все необходимые прививки и новый хозяин сможет его забрать только после полного цикла.

Считается, что у них добрый, мягкий характер, они быстро находят общий язык с другими животными, а также очень воспитаны.

Котенок породы «экзот» обойдется в 40,5 тыс грн. Как пишет автор объявления, у котика есть «шоу потенциал». Новый владелец получит экзота с подтвержденной родословной, необходимыми прививками, паспортом и генетическим тестом родителей.

Это короткошерстные коты, обладают обычно спокойным характером и редко мяукают.

Немного дешевле – 39 тыс грн обойдется котенок –девочка породы эльф. Ее окрас называется «Калико», у котенка есть необходимые документы. Она знает, что такое горшок и умеет точить когти в специально отведенном для этого месте. Отличительная черта этой породы – необычные, закрученные уши. У них может быть совсем немного шерсти, но могут отсутствовать усы и брови.

Данная порода – результат скрещивания американского керла и канадского сфинкса.

37,4 тыс грн обойдется котенок сибирской породы. Цвет шерсти у него белый, глаза – голубые. Котенок умеет делать все, что нужно уметь в его возрасте: кушать самостоятельно, ходить на лоток и пользоваться когтеточкой. Имеет ветеринарный паспорт.

У усатых этой породы очень густая шерсть, не пропускающая влагу.

За 34,7 тыс грн в Днепре можно купить котенка породы манчкин. Котенок –девочка, пепельного окраса. Родилась в конце августа прошлого года. По словам автора объявления: «Девочка ручная, ласковая, очень смышленая». К горшку приучена, самостоятельно ест. Есть ветеринарный паспорт и полностью проведена вакцинация.

Особенностью породы являются короткие лапки.

Котенок британской породы по имени «Світ Маршмеллоу» обойдется в 32,5 тыс грн. У него длинная шерсть золотистого затушеванного цвета, голубые глаза.

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