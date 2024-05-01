Диплом не отображается в «Дії»: в МОН назвали причины и рассказали, как это исправить

Полезная информация!

В марте в приложении «Дія» появились документы об образовании — дипломы и свидетельства «подтягиваются» автоматически, если их внесли в Единую государственную электронную базу по вопросам образования (ЕГЭБО). Однако у некоторых пользователей документы не отображаются.

Министерство образования и науки совместно с Министерством цифровой трансформации объяснили, почему так случается и как действовать.

Почему не подтягивается диплом в «Дії»?

1. Документ есть в реестре ЕГЭБО, но не в «Дії».

В министерствах говорят: это может произойти из-за несовпадения в номере РНОКПП между «Дією» и документом об образовании. Чтобы исправить это, обратитесь за обновлением данных в учреждение образования, которое выдало документ.

Лайфхак: проверьте наличие документа в реестре по этой ссылке, — советуют в МОН.

2. В «Дії» отражена неполная или некорректная информация.

Обращайтесь в учебное заведение для исправления.

3. Ошибка в дате рождения.

Здесь есть два варианта: обратиться в учебное заведение со сканами документов или написать на почту Государственного предприятия «ИНФОРЕСУРС» ([email protected]) с наложением КЭП.

4. Заведение образования прекратило деятельность.

У таких заведений всегда есть правопреемник. МОН советует обратится к нему для решения ваших вопросов.

Какие документы об образовании есть у «Дії»:

аттестат/свидетельство о базовом общем среднем образовании;

аттестат/свидетельство о полном общем среднем образовании;

свидетельство о рабочей квалификации;

диплом квалифицированного рабочего;

диплом профессионального младшего бакалавра;

диплом младшего специалиста;

диплом младшего бакалавра;

диплом бакалавра;

диплом специалиста;

диплом магистра;

диплом доктора философии;

диплом доктора искусства.

Однако в «Дії» не отображаются:

документы о научных степенях и званиях;

информация о выпускниках военных учебных заведений;

дипломы о переподготовке до 1 января 2016 года;

документы до 2000 года, выданные полиграфическим способом.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре стартовал набор в первые классы: какие документы необходимы.

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