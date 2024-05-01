Диплом не отображается в «Дії»: в МОН назвали причины и рассказали, как это исправить

В марте в приложении «Дія» появились документы об образовании — дипломы и свидетельства «подтягиваются» автоматически, если их внесли в Единую государственную электронную базу по вопросам образования (ЕГЭБО). Однако у некоторых пользователей документы не отображаются.
Министерство образования и науки совместно с Министерством цифровой трансформации объяснили, почему так случается и как действовать.
1. Документ есть в реестре ЕГЭБО, но не в «Дії».
В министерствах говорят: это может произойти из-за несовпадения в номере РНОКПП между «Дією» и документом об образовании. Чтобы исправить это, обратитесь за обновлением данных в учреждение образования, которое выдало документ.
Лайфхак: проверьте наличие документа в реестре по этой ссылке, — советуют в МОН.
2. В «Дії» отражена неполная или некорректная информация.
Обращайтесь в учебное заведение для исправления.
3. Ошибка в дате рождения.
Здесь есть два варианта: обратиться в учебное заведение со сканами документов или написать на почту Государственного предприятия «ИНФОРЕСУРС» ([email protected]) с наложением КЭП.
4. Заведение образования прекратило деятельность.
У таких заведений всегда есть правопреемник. МОН советует обратится к нему для решения ваших вопросов.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре стартовал набор в первые классы: какие документы необходимы.
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