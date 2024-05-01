В Днепре вспыхнул скандал в маршрутке: водитель пытался высадить дедушку, у которого потекла кровь

На кадрах можно увидеть разгар спора: пассажиры пытаются помочь дедушке, у которого течет кровь из-за того, что выпал катетер. Отмечается, что горожане попросили водителя помочь пожилому мужчине, но он отказался и пытался высадить его. Также известно, что дедушка ехал из больницы.
Чем все завершилось — неизвестно, видео с маршрутки обрывается.
Зато есть другое видео — где водитель уже припарковался и говорит с кем-то по телефону. Он говорит в трубку, что ему «надо помыть машину, что на него здесь народ наехал».
Надеемся, что неравнодушные горожане помогли дедушке и с ним все хорошо!
Напомним, ранее мы писали, что учительница из Днепра оскорбила и ударила ученицу другой школы: детали конфликта.
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