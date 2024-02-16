Як виглядає кошеня за 55 тис грн на продаж у Дніпрі: у «блакитній шубці» і відгукується на «Світ Маршмеллоу» (ФОТО)

За статистикою коти вважаються найулюбленішими домашніми вихованцями – їх утримують майже 80% тих, хто тримає вдома якогось звіра. Вусаті та хвостаті роблять життя своїх господарів яскравішим та веселішим.

Будь-яке кошеня – з вулиці, породисте або метис однаковою мірою гідні кохання та турботи. Але для деяких власників домашніх тварин велику роль відіграє порода, наявність титулованих батьків та родоводу вихованця.

Журналісти dnepr.info зібрали добірку найдорожчих кошенят на продаж у Дніпрі.

Кошеня породи мейн-кун у Дніпрі можна купити за ціною 55 тис грн. Як зазначає автор оголошення, воно живе у родині, лагідне, контактне, психологічно та фізично здорове – його батьки успішно здали тести на відсутність генетичних породних захворювань. До нового власника кошенята потрапить вже привчене до лотка та кігтеточки.

Вважається, що свою назву порода отримала на честь штату Мен, де її вивели. Коти відомі своїми величезними розмірами – вага може сягати 12 кг, а довжина їх тіла зазвичай більше метра.

За 49,1 тис грн у Дніпрі можна купити кошеня породи Бамбіно. Кошенята мають необхідні документи – паспорт, щеплення. Ця порода – результат схрещування двох інших – сфінкса та манчкіна.

В результаті вийшов кіт-бамбіно, у якого короткі лапи і практично немає шерсті на тілі.

Стільки ж обійдеться кошеня британської породи у «блакитній шубці». Як зазначає автор оголошення, кошеня чудово знає, що таке лоток, але ще не отримало усі необхідні щеплення і новий господар зможе його забрати лише після повного циклу вакцинації.

Вважається, що у них добрий, м’який характер, вони швидко знаходять спільну мову з іншими тваринами, а також дуже виховані.

Кошеня породи «екзот» коштуватиме 40,5 тис грн. Як пише автор оголошення, котик має «шоу потенціал». Новий власник отримає екзота з підтвердженим родоводом, необхідними щепленням, паспортом та генетичним тестом батьків.

Це короткошерсті коти, мають зазвичай спокійний характер і рідко нявкають.

Трохи дешевше – 39 тис грн коштуватиме кошеня – дівчинка породи ельф. Її забарвлення називається «Каліко», кошеня має необхідні документи. Вона знає, що таке горщик і вміє точити пазурі у спеціально відведеному для цього місці.

Відмінна риса цієї породи – незвичайні, закручені вуха. У них може бути зовсім небагато шерсті, але можуть бути відсутні вуса та брови. Дана порода – результат схрещування американського керла та канадського сфінксу.

37,4 тис грн коштуватиме кошеня сибірської породи. Колір вовни у нього білий, очі – блакитні. Кошеня вміє робити все, що потрібно вміти у його віці: їсти самостійно, ходити на лоток і користуватися кігтечкою. Має ветеринарний паспорт.

У вусатих цієї породи дуже густа шерсть, що не пропускає вологу.

За 34,7 тис грн у Дніпрі можна купити кошеня породи манчкін. Кошеня – дівчинка, попелястого кольору. Народилася наприкінці серпня минулого року. За словами автора оголошення: «дівчинка ручна, лагідна, дуже тямуща». До горщика привчена, самостійно їсть. Є ветеринарний паспорт та повністю проведена вакцинація.

Особливістю породи є короткі лапки.

Кошеня британської породи на ім’я «Світ Маршмеллоу» коштуватиме 32,5 тис грн. Він має довгу шерсть золотистого затушованого кольору, блакитні очі.

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