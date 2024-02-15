Як раніше виглядала зруйнована нині водно-спортивна станція у парку Сагайдак у Дніпрі (ФОТО)

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як раніше виглядала водно-спортивна база у парку Сагайдак.
Водно-спортивну базу ім. заводу Карла Лібкнетха збудували 1952 року. Тут проводилися різноманітні змагання з усіх видів водного спорту. Тут не лише тренувалися спортсмени, а й були різні гуртки для дітей та підлітків. Також від станції регулярно ходили морські трамвайчики.
«У 1968 році я на цій станції навчався на радіотелемастері. В одній із кімнат на верхніх поверхах був наш радіоклас. Поміж заняттями ми виходили на балкон. На Дніпрі плавали вітрильники, байдарки та вид на місто був чудовий», – згадує у соціальній мережі Facebook мешканець Дніпра Володимир Фаріонов.
Спортсмени називали базу «карлганка».
«Ми з батьками часто ходили на водну станцію дивитись змагання на воді. Дуже гарно було, такі біленькі вітрильники. А ще нас зі станції відправляли до табору від заводу Карла Лібкнехта на катері. Так здорово було», – згадує у соціальній мережі Facebook мешканка Дніпра Ірина Нагаєць.
У 1990-х роках завод уже не міг дозволити собі виділяти кошти на утримання бази та парку. Станція поступово занепадала поки в 2010 році вона не була знесена остаточно. Нині на її місці знаходиться інша будівля.
фото: О. Шкаєв, родина Ткаленко, група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ», блог А. Костюка.
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