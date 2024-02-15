Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Як раніше виглядала зруйнована нині водно-спортивна станція у парку Сагайдак у Дніпрі (ФОТО)

Як раніше виглядала зруйнована нині водно-спортивна станція у парку Сагайдак у Дніпрі (ФОТО)

Сьогодні 14:43
просмотров

Нинішній парк Сагайдак відкрили у Дніпрі на початку 1950-х років. На його території було кілька спортивних та дитячих майданчиків, літній театр, танцпол та навіть читальний зал. На пляжі могли відпочивати усі охочі. Тут була водно-спортивна база, яку фінансував завод ім. Карла Лібкнехта.

Новости Днепра про Як раніше виглядала зруйнована нині водно-спортивна станція у парку Сагайдак у Дніпрі (ФОТО)

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як раніше виглядала водно-спортивна база у парку Сагайдак.

Водно-спортивну базу ім. заводу Карла Лібкнетха збудували 1952 року. Тут проводилися різноманітні змагання з усіх видів водного спорту. Тут не лише тренувалися спортсмени, а й були різні гуртки для дітей та підлітків. Також від станції регулярно ходили морські трамвайчики.

Новости Днепра про Як раніше виглядала зруйнована нині водно-спортивна станція у парку Сагайдак у Дніпрі (ФОТО)

«У 1968 році я на цій станції навчався на радіотелемастері. В одній із кімнат на верхніх поверхах був наш радіоклас. Поміж заняттями ми виходили на балкон. На Дніпрі плавали вітрильники, байдарки та вид на місто був чудовий», – згадує у соціальній мережі Facebook мешканець Дніпра Володимир Фаріонов.

Новости Днепра про Як раніше виглядала зруйнована нині водно-спортивна станція у парку Сагайдак у Дніпрі (ФОТО)

Спортсмени називали базу «карлганка».

«Ми з батьками часто ходили на водну станцію дивитись змагання на воді. Дуже гарно було, такі біленькі вітрильники. А ще нас зі станції відправляли до табору від заводу Карла Лібкнехта на катері. Так здорово було», – згадує у соціальній мережі Facebook мешканка Дніпра Ірина Нагаєць.

Новости Днепра про Як раніше виглядала зруйнована нині водно-спортивна станція у парку Сагайдак у Дніпрі (ФОТО)

У 1990-х роках завод уже не міг дозволити собі виділяти кошти на утримання бази та парку. Станція поступово занепадала поки в 2010 році вона не була знесена остаточно. Нині на її місці знаходиться інша будівля.

фото: О. Шкаєв, родина Ткаленко, група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ», блог А. Костюка.

 

Читайте також:

Новости Днепра про Як раніше виглядала зруйнована нині водно-спортивна станція у парку Сагайдак у Дніпрі (ФОТО)Українська Новости Днепра про Як раніше виглядала зруйнована нині водно-спортивна станція у парку Сагайдак у Дніпрі (ФОТО)Русский

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі на Яворницького невідомі зрізали банер «Алея пошани» (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 14:45
У Дніпрі на Яворницького невідомі зрізали банер «Алея пошани» (ФОТО)

На проспекті Дмитра Яворницького, навпроти міської ради, з'явився імпровізований меморіальний…

Була на чергуванні: у Дніпрі рятують постраждалу під час удару по лікарні в Селидовому
Новини Дніпра
Сьогодні 14:21
Була на чергуванні: у Дніпрі рятують постраждалу під час удару по лікарні в Селидовому

У лікарні Дніпра рятують жінку, яка постраждала під час ракетного…

У Дніпрі зазняли закоханих ворон, які “цілувалися” (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 13:25
У Дніпрі зазняли закоханих ворон, які “цілувалися” (ФОТО)

На території Придніпровського пляжу помітили закоханих птахів.

Незвичайний замок неподалік Дніпра: його збудувала 1 людина з річкового каміння (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 12:46
Незвичайний замок неподалік Дніпра: його збудувала 1 людина з річкового каміння (ФОТО)

За кілька кілометрів від Дніпра, у селі Дніпровське є справжній…

Наверх