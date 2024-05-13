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У Дніпрі в дитини виявили кашлюк

Сьогодні 20:46
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У Дніпрі та області зафіксували три випадки кашлюку.

Новости Днепра про У Дніпрі в дитини виявили кашлюк

За тиждень, з 3 по 9 травня, на Дніпропетровщині виявили 3 випадки кашлюку серед дітей до 17 років – у Кривому Розі, Дніпрі та Першотравенську. Про це йдеться на сайті Дніпропетровського центру контролю та профілактики хвороб.

Нині в Україні спостерігається зростання захворюваності на кашлюк. У МОЗ закликають батьків вакцинувати своїх дітей, аби зберегти їх від цієї хвороби. 

Кашлюк – що відомо захворювання та які його симптоми?

Кашлюк – вкрай заразне захворювання дихальних шляхів. Найголовніша ознака хвороби – тривалий сухий кашель. 

На початку захворювання кашлюк часто плутають із звичайною застудою, адже йому притаманні: слабкий кашель, температура, нежить. Кашель у хворих на кашлюк дітей може тривати до двох місяців, а при важкому перебігу починається апное – тимчасова зупинка дихання. 

Серед частих ускладнень захворювання – пневмонія, рідше – судоми та ураження головного мозку. 

Найбільш небезпечний кашлюк для немовлят, а також дітей молодшого шкільного віку. 

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Новости Днепра про У Дніпрі в дитини виявили кашлюкУкраїнська

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