У Дніпрі в дитини виявили кашлюк

За тиждень, з 3 по 9 травня, на Дніпропетровщині виявили 3 випадки кашлюку серед дітей до 17 років – у Кривому Розі, Дніпрі та Першотравенську. Про це йдеться на сайті Дніпропетровського центру контролю та профілактики хвороб.
Нині в Україні спостерігається зростання захворюваності на кашлюк. У МОЗ закликають батьків вакцинувати своїх дітей, аби зберегти їх від цієї хвороби.
Кашлюк – вкрай заразне захворювання дихальних шляхів. Найголовніша ознака хвороби – тривалий сухий кашель.
На початку захворювання кашлюк часто плутають із звичайною застудою, адже йому притаманні: слабкий кашель, температура, нежить. Кашель у хворих на кашлюк дітей може тривати до двох місяців, а при важкому перебігу починається апное – тимчасова зупинка дихання.
Серед частих ускладнень захворювання – пневмонія, рідше – судоми та ураження головного мозку.
Найбільш небезпечний кашлюк для немовлят, а також дітей молодшого шкільного віку.
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