У Дніпрі на 12 кварталі на місці старого готелю може з’явитися новий торговельний комплекс

У Дніпрі на 12 кварталі запланували будівництво одноповерхового торговельного комплексу.

На 12 кварталі, за адресою проспект Богдана Хмельницького, 117, може з’явитися новий торговельний комплекс. Нині на цьому місці знаходиться готель “Схід”.

Про можливу появу торговельного комплексу в місцевій Facebook-спільноті повідомила жителька цього району Тетяна Суворова.

Виглядає симпатично, як на Тополі. Подивимося. Компенсація забирається з Інженерної ринкової торгівлі. Явно краще, ніж нинішній притулок алкашів у районі колишнього ЖЕКу та готелю “Схід” – Богдана Хмельницького 117, – коментує новину Тетяна.

Інформації про власника торговельного комплексу та про терміни будівництва/реконструкції майже немає, але на сайті з оголошеннями OLX з’явилася пропозиція для майбутніх орендарів.

Зазначається, що приміщення, яке хочуть здавати в оренду, буде площею 1063 кв. м. Майбутній торговельний комплекс розташується за адресою проспект Богдана Хмельницького, 117. Це поруч з пішохідною частиною вулиці Інженерної, яку планують реконструювати.

Буде зроблено благоустрій – тротуарна плитка, дитячий майданчик, лавки. Торговий комплекс буде поділено на два модулі з пішохідною зоною. У приміщення буде зроблений ремонт підлогова плитка, стеля армстронг, стіни гіпсокартон – під фарбування. Усі комунікації. У кожному приміщенні планується санвузол. Також біля торгового комплексу буде зроблено паркування для під’їзду автомобілів. Пропоновані площі від 30 кв. і більше. Ціна оренди залежатиме від займаної площі від 500 грн. за кв. до 700 грн. за кв. Пропонована площа від 200 і більше кв. – ціна обговорюється безпосередньо із власником. На цей час на місці знаходиться готель Схід, замість нього планується будівництво нового торгового комплексу, – йдеться в оголошенні.

Буде якось так:

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що з вулиці Інженерної переселять ринок.

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