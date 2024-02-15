Незвичайний замок неподалік Дніпра: його збудувала 1 людина з річкового каміння (ФОТО)

Журналісти dnepr.info з’ясували, як у звичайному селищі з’явився такий дивовижний будинок.
Село знаходиться у Кам’янському районі області. Замок – це місцева визначна пам’ятка Дніпровського. Його автор – архітектор та художник Микола Хляпатура. Місцеві жителі встигли дати замку кілька «імен»: «Дача архітектора», «Замок архітектора», «Дача Хляпатури», «Хляпік».
Микола Хляпатура – місцевий мешканець Дніпровського. Незважаючи на освіту архітектора, він все життя прожив у місцевому селищі і пропрацював на Крохмало-паточному комбінаті разом із дружиною. Коли підприємство виділило родині ділянку – збудував там будинок.
На будівництво замку пішло 20 років. Воно розпочалося у 1970-х роках.
Згідно з розповідями місцевих жителів, Хляпатура будував будинок сам, без допомоги робітників. Будівництвом займався після роботи, а каміння брав із берега Дніпра.
На ділянці знаходиться вежа, кам’яний будинок по сусідству з ним цегляний та ще одна кам’яна будівля зі сходами та підвалом. У дворі є водокачка, ростуть декоративні кущі та дерева. Архітектор помер кілька років тому.
Тут ніхто не живе, але ділянку доглядають. Три роки тому дачу намагалися продати. Виручити за неї хотіли понад 60 тис. дол. Але поки що нові господарі біля замку не з’явилися.
фото: Igor Koreckiy
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