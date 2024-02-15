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  • Незвичайний замок неподалік Дніпра: його збудувала 1 людина з річкового каміння (ФОТО)

Незвичайний замок неподалік Дніпра: його збудувала 1 людина з річкового каміння (ФОТО)

Сьогодні 12:46
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За кілька кілометрів від Дніпра, у селі Дніпровське є справжній замок. Його збудував місцевий мешканець за кілька років і використав будинок як дачу. Подивитися на дивовижний замок та влаштувати біля нього фотосесію може будь-хто – доступ до будинку вільний. Хоч на ділянці і стоїть замок, його не оточує висока огорожа.

Новости Днепра про Незвичайний замок неподалік Дніпра: його збудувала 1 людина з річкового каміння (ФОТО)

Журналісти dnepr.info з’ясували, як у звичайному селищі з’явився такий дивовижний будинок.

Новости Днепра про Незвичайний замок неподалік Дніпра: його збудувала 1 людина з річкового каміння (ФОТО)

Село знаходиться у Кам’янському районі області. Замок – це місцева визначна пам’ятка Дніпровського. Його автор – архітектор та художник Микола Хляпатура. Місцеві жителі встигли дати замку кілька «імен»: «Дача архітектора», «Замок архітектора», «Дача Хляпатури», «Хляпік».

Новости Днепра про Незвичайний замок неподалік Дніпра: його збудувала 1 людина з річкового каміння (ФОТО)

Микола Хляпатура – місцевий мешканець Дніпровського. Незважаючи на освіту архітектора, він все життя прожив у місцевому селищі і пропрацював на Крохмало-паточному комбінаті разом із дружиною. Коли підприємство виділило родині ділянку – збудував там будинок.

Новости Днепра про Незвичайний замок неподалік Дніпра: його збудувала 1 людина з річкового каміння (ФОТО)

На будівництво замку пішло 20 років. Воно розпочалося у 1970-х роках.

Новости Днепра про Незвичайний замок неподалік Дніпра: його збудувала 1 людина з річкового каміння (ФОТО)

Згідно з розповідями місцевих жителів, Хляпатура будував будинок сам, без допомоги робітників. Будівництвом займався після роботи, а каміння брав із берега Дніпра.

Новости Днепра про Незвичайний замок неподалік Дніпра: його збудувала 1 людина з річкового каміння (ФОТО)

На ділянці знаходиться вежа, кам’яний будинок по сусідству з ним цегляний та ще одна кам’яна будівля зі сходами та підвалом. У дворі є водокачка, ростуть декоративні кущі та дерева. Архітектор помер кілька років тому.

Новости Днепра про Незвичайний замок неподалік Дніпра: його збудувала 1 людина з річкового каміння (ФОТО)

Тут ніхто не живе, але ділянку доглядають. Три роки тому дачу намагалися продати. Виручити за неї хотіли понад 60 тис. дол. Але поки що нові господарі біля замку не з’явилися.

фото: Igor Koreckiy

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Новости Днепра про Незвичайний замок неподалік Дніпра: його збудувала 1 людина з річкового каміння (ФОТО)Українська Новости Днепра про Незвичайний замок неподалік Дніпра: його збудувала 1 людина з річкового каміння (ФОТО)Русский

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