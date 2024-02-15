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  • Необычный замок неподалеку Днепра: его построил 1 человек из речных камней (ФОТО)

Необычный замок неподалеку Днепра: его построил 1 человек из речных камней (ФОТО)

Сегодня 12:46
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В нескольких километрах от Днепра, в селе Днепровское есть настоящий замок. Его построил местный житель за несколько лет и использовал дом как дачу. Посмотреть на удивительный замок и устроить возле него фотосессию может любой желающий – доступ к дому свободный. Хоть на участке и стоит замок, его не окружают многометровые заборы.

Новости Днепра про Необычный замок неподалеку Днепра: его построил 1 человек из речных камней (ФОТО)

Журналисты dnepr.info выяснили как в обычном поселке появился такой удивительный дом.

Новости Днепра про Необычный замок неподалеку Днепра: его построил 1 человек из речных камней (ФОТО)

Поселок находится в Каменском районе области. Замок – это местная достопримечательность Днепровского. Его автор – архитектор и художник Николай Хляпатура. Местные жители успели дать замку несколько «имен»: «Дача архитектора», «Замок архитектора», «Дача Хляпатуры», «Хляпик».

Новости Днепра про Необычный замок неподалеку Днепра: его построил 1 человек из речных камней (ФОТО)

Николай Хляпатура – местный житель Днепровского. Несмотря на образование архитектора он всю жизнь прожил в местном поселке и проработал на Крахмало-паточном комбинате вместе с женой. Когда предприятие выделило семье участок – построил там дом.

Новости Днепра про Необычный замок неподалеку Днепра: его построил 1 человек из речных камней (ФОТО)

На возведение замка ушло 20 лет. Строительство началось в 1970-х годах.

Новости Днепра про Необычный замок неподалеку Днепра: его построил 1 человек из речных камней (ФОТО)

Согласно рассказам местных жителей, Хляпатура строил здание сам, не прибегая к помощи рабочих. Строительством занимался после работы, а камни брал с берега Днепра.

Новости Днепра про Необычный замок неподалеку Днепра: его построил 1 человек из речных камней (ФОТО)

На участке находится башня, каменный дом по соседству с ним кирпичный и еще одно каменное строение с лестницей и подвалом. Во дворе есть водокачка, растут декоративные кусты и деревья. Архитектор умер несколько лет назад.

Новости Днепра про Необычный замок неподалеку Днепра: его построил 1 человек из речных камней (ФОТО)

Тут никто не живет, но за участком ухаживают. Три года назад дачу пытались продать. Выручить за нее хотели более 60 тыс дол. Но пока что новые хозяева у замка не появились.

фото: Igor Koreckiy

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Новости Днепра про Необычный замок неподалеку Днепра: его построил 1 человек из речных камней (ФОТО)Українська Новости Днепра про Необычный замок неподалеку Днепра: его построил 1 человек из речных камней (ФОТО)Русский

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