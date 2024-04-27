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  • СК Дніпро-1 на останніх хвилинах поступився Динамо Київ граючи у більшості

СК Дніпро-1 на останніх хвилинах поступився Динамо Київ граючи у більшості

Сьогодні 17:31
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СК Дніпро-1 продовжує розчаровувати своїх прихильників.

Новости Днепра про СК Дніпро-1 на останніх хвилинах поступився Динамо Київ граючи у більшості

У черговому турі УПЛ дніпряни зустрілися із київським “Динамо”.

Попре напружену боротьбу підопічні Олександра Шовковського змогли вирвати перемоги на першій доданій хвилині до другого тайму, завдяки голу Ваната.

Наприкінці першого тайму рахунок відкрив Гуцуляк. Вже одразу по перерві на 49-й хвилині рахунок зрівняв Кабаєв.

В цілому зустріч пройшла у рівній боротьбі, з невеличкою перевагою киян. 

Номінальні господарі гарно захищалися та мали декілька непоганих моментів. Але це не допомогло дніпрянам.

Майже одразу після брутального порушення Тимчика Ванат приніс перемогу “біло-синім”.

Тепер лише диво дозволить СК Дніпро фінішувати у трійці.

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Новости Днепра про СК Дніпро-1 на останніх хвилинах поступився Динамо Київ граючи у більшостіУкраїнська Новости Днепра про СК Дніпро-1 на останніх хвилинах поступився Динамо Київ граючи у більшостіРусский

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