Додаткові послуги у бібліотеках Дніпра: англомовний клуб, настільні ігри та ляльковий театр

Разом із Днем усіх закоханих сьогодні відзначається День любителів бібліотек. У цих «храмах» книги можна не лише знайти рідкісний екземпляр праць улюбленого письменника, дізнатися про новинки на книжкових ринках, погортати старі книги, але також знайти друзів за інтересами, побувати на різних майстер-класах, познайомитись із письменниками.

Журналісти dnepr.info дізналися, які послуги, окрім «оренди» книги, можна отримати в бібліотеках Дніпра.

Дніпровська центральна міська бібліотека

Девіз закладу: «Бібліотека – це не лише книжки». У бібліотеці не тільки можна взяти почитати книгу, а й купити її – тут продаються видання, які вже списані з фондів, але все ще в хорошому стані. Також бібліотека надає послугу «Віртуальна довідка». Суть її в тому, що, не виходячи з дому, можна дізнатися, чи є у фонді установи та чи інша книга. Для цього просто необхідно зайти на сайт бібліотеки і поставити запитання у відповідному розділі.

У бібліотеці можна пограти чи взяти в оренду різні настільні ігри, скористатися комп’ютером чи бездротовим інтернетом, роздрукувати інформацію з флешки чи телефону. Також тут працює «Бібліотека української діаспори ім. Джона Маккейна».

Дніпровська центральна міська бібліотека працює з вівторка до суботи з 9 ранку до 20 вечора. У неділю з 11:00 до 18:00. Знаходиться на вулиці Воскресенській, 23.

Дніпровська обласна бібліотека для дітей

У бібліотеці проводяться різноманітні культурно-пізнавальні заходи для маленьких читачів, тут можна подивитися лялькові вистави бібліотечного театру, скористатися комп’ютером для потреб, у всіх приміщеннях «храму книги» працює бездротовий інтернет. Тобто, коли вдома немає світла або відключили інтернет, а працювати терміново треба – можна піти до бібліотеки.

Також для дітей дошкільного віку в бібліотеці працює ігровий творчий майданчик «Розвивайко», за попереднім записом можна проконсультуватися у психолога і взяти книгу додому.

На сайті бібліотеки можна переглянути вистави лялькового театру та дізнатися про майбутні заходи.

Бібліотека знаходиться на вулиці Сергія Єфремова,9. Час роботи з 9:00 до 17:00. Усі дні, крім суботи.

Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека імені Першоучителів слов’янських Кирила та Мефодія

Одна із найбільших наукових бібліотек міста. У бібліотеці багато наукової літератури, але є відділи і з художніми творами. На сайті бібліотеки можна ознайомитись з каталогами, прочитати витяги з газет з корисними порадами на тему медичної реформи, дізнатися як оформити субсидію, отримати роз’яснення щодо податкового кодексу, послухати аудіоподкасти та аудіокниги.

У бібліотеці працює англомовний клуб, проводяться лекції з історії, літератури, сюди можна прийти та пограти у настільні ігри. В установі є комп’ютерні курси для пенсіонерів, Для тих, кому це необхідно – працює патентний повірений.

Сама бібліотека знаходиться на вулиці Юрія Савченка. Час роботи: з 10 ранку до 19 вечора з понеділка по четвер, і з 10:00 до 18:00 у суботу та неділю. П’ятниця – вихідний день.

Дніпропетровська обласна бібліотека для молоді

Окрім читання книг у бібліотеці працює молодіжний кінозал, є ігротеки, регулярно проводиться перегляд гостро-соціальних документальних фільмів та обговорення актуальних проблем. Також у бібліотеці можна роздрукувати необхідні документи, зробити копію, ламінацію.

В установі є вільний доступ до роботи за комп’ютером, тут можуть проконсультувати щодо окремих послуг та можливостей програми «Дія», допоможуть відправити електронне звернення до органів виконавчої влади або місцевого самоврядування.

Також тут частують кавою за донат.

Знаходиться бібліотека на вулиці Старокозацькій, 60. Час роботи: з 9:00 до 19:00 з понеділка по четвер, з 10:00 до 18:00 у суботу та неділю.

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