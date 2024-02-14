Як оформити спадщину у 2024 році: інструкція

На час воєнного стану в Україні змінено терміни отримання спадщини. Отримати її можна згідно із законом або за заповітом.

Журналісти dnepr.info дізналися, як оформити спадщину в умовах воєнного стану.

Строк вступу у спадок

Термін вступу у спадок в Україні складає півроку. Якщо спадкоємець не вступив у права протягом цього часу, то отримати спадщину пізніше, ніж через півроку, він може лише через суд. Але у зв’язку з воєнним станом в країни протягом терміну прийняття спадщини зупинено і вступити у права спадкоємець може понад півроку. При цьому немає потреби доводити своє право в суді.

Той, хто отримав спадщину, може або прийняти його, або відмовитися, якщо борги у спадок перевищують вигоду від його отримання.

Хто може бути спадкоємцем

Спадкоємцями можуть бути як родичі покійного, так і ще не народжені діти, якщо вони були зачаті за життя спадкодавця. Юридичні особи можуть бути спадкоємцями лише за заповітом, тоді як фізичні – і за заповітом, і за законом. За законом насамперед на спадок можуть претендувати діти померлого, його чоловік чи дружина, батьки. За ними йдуть брати та сестри, дідусі та бабусі, а також онуки.

Але при цьому, якщо за заповітом покійного все дістається одному з родичів, то неповнолітні діти померлого або непрацездатні чоловік, дружина чи батьки мають право на свою частку у його спадщині і можуть подати на отримувача спадщини до суду.

Які документи потрібні для оформлення спадщини

Для вступу в право наслідування необхідно прийти до нотаріуса з паспортом, ідентифікаційним кодом, свідоцтвом про смерть, довідками про місце проживання покійного та спадкоємця. Якщо спадок передається за заповітом – його необхідно принести із собою. Якщо заповіту немає – будуть потрібні документи, що підтверджують ступінь спорідненості з померлим. У нотаріуса необхідно написати заяву про прийняття спадщини.

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