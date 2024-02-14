Як оформити спадщину у 2024 році: інструкція - Днепр Инфо
Як оформити спадщину у 2024 році: інструкція
просмотров
Сегодня 17:19

На час воєнного стану в Україні змінено терміни отримання спадщини. Отримати її можна згідно із законом або за заповітом.

Новости Днепра про Як оформити спадщину у 2024 році: інструкція

Журналісти dnepr.info дізналися, як оформити спадщину в умовах воєнного стану.

Строк вступу у спадок

Термін вступу у спадок в Україні складає півроку. Якщо спадкоємець не вступив у права протягом цього часу, то отримати спадщину пізніше, ніж через півроку, він може лише через суд. Але у зв’язку з воєнним станом в країни протягом терміну прийняття спадщини зупинено і вступити у права спадкоємець може понад півроку. При цьому немає потреби доводити своє право в суді.

Той, хто отримав спадщину, може або прийняти його, або відмовитися, якщо борги у спадок перевищують вигоду від його отримання.

Хто може бути спадкоємцем

Спадкоємцями можуть бути як родичі покійного, так і ще не народжені діти, якщо вони були зачаті за життя спадкодавця. Юридичні особи можуть бути спадкоємцями лише за заповітом, тоді як фізичні – і за заповітом, і за законом. За законом насамперед на спадок можуть претендувати діти померлого, його чоловік чи дружина, батьки. За ними йдуть брати та сестри, дідусі та бабусі, а також онуки.

Але при цьому, якщо за заповітом покійного все дістається одному з родичів, то неповнолітні діти померлого або непрацездатні чоловік, дружина чи батьки мають право на свою частку у його спадщині і можуть подати на отримувача спадщини до суду.

Які документи потрібні для оформлення спадщини

Для вступу в право наслідування необхідно прийти до нотаріуса з паспортом, ідентифікаційним кодом, свідоцтвом про смерть, довідками про місце проживання покійного та спадкоємця. Якщо спадок передається за заповітом – його необхідно принести із собою. Якщо заповіту немає – будуть потрібні документи, що підтверджують ступінь спорідненості з померлим. У нотаріуса необхідно написати заяву про прийняття спадщини.

 

 

Читайте також:

Новости Днепра про Як оформити спадщину у 2024 році: інструкціяУкраїнська Новости Днепра про Як оформити спадщину у 2024 році: інструкціяРусский

Главные новости Днепра в Telegram
# # # # # #

Комментарии

Залишити відповідь

Новости по теме

Мешканці Кривого Рогу показали “згаслі вулкани Криворіжжя” (ФОТО)
Новини Дніпра
Сегодня 18:00
Мешканці Кривого Рогу показали “згаслі вулкани Криворіжжя” (ФОТО)

У мережі показали згаслі вулкани Криворіжжя.

Мер Дніпра звільнив свого заступника Лисенка: кого можуть призначити на цю посаду
Новини Дніпра
Сегодня 17:26
Мер Дніпра звільнив свого заступника Лисенка: кого можуть призначити на цю посаду

Михайла Лисенка, який був заступником міського голови Дніпра Бориса Філатова…

Дніпропетровщина у лідерах за кількістю одружень і розлучень
Новини Дніпра
Сегодня 17:15
Дніпропетровщина у лідерах за кількістю одружень і розлучень

Дніпропетровщина не здає позицій та залишається лідером серед областей України,…

У Дніпропетровській області популяція хижих лисиць зросла у 2,5 рази
Новини Дніпра
Сегодня 15:49
У Дніпропетровській області популяція хижих лисиць зросла у 2,5 рази

У Дніпропетровській області від початку повномасштабної війни значно зросла популяція…