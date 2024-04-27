Агресор наніс 13 ударів дронами-камікаде по Нікопольщині та обстрілював район з артилерії

Ворог сьогодні знову обстрілював Нікопольський район.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Протягом дня агресор наніс 13 ударів дронами-камікаде по Нікопольщині. 5 разів обстрілював район з артилерії та скинув боєприпас з БпЛА.Потерпали Нікополь, Мирівська та Покровська сільська громади. Постраждали 2 жінки – 40 та 88 років, — йдеться у дописі очільника ОВА.

Внаслідок атаки пошкоджені 2 п’ятиповерхівки, 9 приватних будинків. Постраждали 6 господарських споруд, одна з них здійнялася. Пожежу загасили рятувальники. Пошкоджені також і автівки.

У Дніпрі через ворожу атаку постраждала 59-річна жінка. Після наданої допомоги вона вирішила лікуватися амбулаторно.

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