Як раніше виглядав і де знаходився оглядовий майданчик парку Шевченка у Дніпрі: рідкісні фото

Оглядовий майданчик у парку Шевченка – одне з улюблених місць прогулянок та проведення часу мешканців Дніпра. Тут призначають побачення, влаштовують фотосесії, милуються краєвидом на Дніпро та заходом сонця. Але мало хто з мешканців Дніпра знає, що раніше оглядовий майданчик в парку був зовсім в іншому місці.

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як раніше виглядав оглядовий майданчик в парку.

Оглядовий майданчик раніше знаходився праворуч від ресторану «Маяк». До нього вели довгі сходи з перилами. Майданчик був задуманий ще під час проектування парку понад 200 років тому. Тоді схил гори закінчувався урвищем – його огородили і з’явилося місце, де можна було милуватися краєвидом на Дніпро. Для тих, хто дивитись на річку не хотів – встановили лавочки. Сидячи на них можна було бачити широкі сходи парку і зелені дерева.

На старому оглядовому майданчику дуже любили фотографуватись містяни.

Свої нинішні розміри парк Шевченко набув після реконструкції у 1950-х роках. Тоді ж поряд із оглядовим майданчиком збудували ресторан «Волна». 1979 року заклад на пагорбі згорів і на його місці з’явився ресторан «Маяк».

Міст на Монастирський острів з’явився лише наприкінці 1950-х років.

На початку минулого століття на оглядовому майданчику було встановлено пам’ятник Тарасу Шевченку. 1959 року пам’ятник Кобзарю з’явився і на Монастирському острові. Деякий час вони навіть «дивилися» один на одного, але потім той пам’ятник, що стояв на материковій частині парку Шевченка все ж таки прибрали. Нині від нього залишився лише постамент.

Нинішній оглядовий майданчик у парку Шевченка з’явився на початку 2000-х років. До цього на його місці були житлові будинки району Каміння. Частина будинків була знесена під час будівництва Літнього театру, а частина продовжувала там існувати до початку цього століття.

фото: О. Волок, І. Щипачова, Л. Соколова, група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

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