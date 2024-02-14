Як раніше виглядав і де знаходився оглядовий майданчик парку Шевченка у Дніпрі: рідкісні фото

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як раніше виглядав оглядовий майданчик в парку.
Оглядовий майданчик раніше знаходився праворуч від ресторану «Маяк». До нього вели довгі сходи з перилами. Майданчик був задуманий ще під час проектування парку понад 200 років тому. Тоді схил гори закінчувався урвищем – його огородили і з’явилося місце, де можна було милуватися краєвидом на Дніпро. Для тих, хто дивитись на річку не хотів – встановили лавочки. Сидячи на них можна було бачити широкі сходи парку і зелені дерева.
На старому оглядовому майданчику дуже любили фотографуватись містяни.
Свої нинішні розміри парк Шевченко набув після реконструкції у 1950-х роках. Тоді ж поряд із оглядовим майданчиком збудували ресторан «Волна». 1979 року заклад на пагорбі згорів і на його місці з’явився ресторан «Маяк».
Міст на Монастирський острів з’явився лише наприкінці 1950-х років.
На початку минулого століття на оглядовому майданчику було встановлено пам’ятник Тарасу Шевченку. 1959 року пам’ятник Кобзарю з’явився і на Монастирському острові. Деякий час вони навіть «дивилися» один на одного, але потім той пам’ятник, що стояв на материковій частині парку Шевченка все ж таки прибрали. Нині від нього залишився лише постамент.
Нинішній оглядовий майданчик у парку Шевченка з’явився на початку 2000-х років. До цього на його місці були житлові будинки району Каміння. Частина будинків була знесена під час будівництва Літнього театру, а частина продовжувала там існувати до початку цього століття.
фото: О. Волок, І. Щипачова, Л. Соколова, група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»
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